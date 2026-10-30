В Польше продолжается строительство уникального дорожного сооружения, которое уже называют одним из самых впечатляющих инженерных проектов страны. На скоростной трассе S19 в Подкарпатском воеводстве возводят эстакаду высотой с 25-этажный дом.

Гигантская конструкция длиной 1082 метра появится между населёнными пунктами Жарнова и Годова, на участке дороги между Бабицей и Яворником. Высота самых высоких опор достигает 80 метров, а ширина сооружения составит 29 метров.

Как сообщило польское Главное управление национальных дорог и автомагистралей (GDDKiA), строители завершили бетонирование несущей конструкции первой части эстакады, предназначенной для движения в сторону Барвинека.

Теперь предстоит построить вторую параллельную часть, по которой автомобили будут двигаться в направлении Жешува.

Более 20 олимпийских бассейнов бетона

Масштабы строительства поражают. Только на возведение опор потребовалось 51 800 кубометров бетона — такого количества хватило бы, чтобы заполнить более 20 олимпийских бассейнов.

Кроме того, при строительстве опор использовали 9250 тонн стали. Это больше массы стального каркаса знаменитой Эйфелевой башни.

Эстакада будет состоять из восьми пролётов. Самый длинный из них достигает 188 метров.

Работы ведутся над глубокой долиной, поэтому строители применяют специальную технологию: бетонные секции постепенно возводят по обе стороны опор, соединяя их на большой высоте. Это позволяет обходиться без традиционных строительных лесов, которые невозможно установить на дне долины.

Когда откроют гигантскую эстакаду?

По состоянию на конец октября 2026 года строительство всего 11,6-километрового участка трассы S19 между Бабицей и Яворником завершено более чем на 80%. При этом мостовые работы выполнены более чем на 90%.

Новая дорога станет частью международного транспортного коридора Via Carpatia, который должен соединить северную и южную части Европы.

Открытие участка запланировано на 2027 год.