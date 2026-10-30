Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Польше строят дорогу на высоте 80 метров: гигантская эстакада станет самой высокой в стране 0 975

В мире
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Польше строят дорогу на высоте 80 метров
ФОТО: Freepik

В Польше продолжается строительство уникального дорожного сооружения, которое уже называют одним из самых впечатляющих инженерных проектов страны. На скоростной трассе S19 в Подкарпатском воеводстве возводят эстакаду высотой с 25-этажный дом.

Гигантская конструкция длиной 1082 метра появится между населёнными пунктами Жарнова и Годова, на участке дороги между Бабицей и Яворником. Высота самых высоких опор достигает 80 метров, а ширина сооружения составит 29 метров.

Как сообщило польское Главное управление национальных дорог и автомагистралей (GDDKiA), строители завершили бетонирование несущей конструкции первой части эстакады, предназначенной для движения в сторону Барвинека.

Теперь предстоит построить вторую параллельную часть, по которой автомобили будут двигаться в направлении Жешува.

Более 20 олимпийских бассейнов бетона

Масштабы строительства поражают. Только на возведение опор потребовалось 51 800 кубометров бетона — такого количества хватило бы, чтобы заполнить более 20 олимпийских бассейнов.

Кроме того, при строительстве опор использовали 9250 тонн стали. Это больше массы стального каркаса знаменитой Эйфелевой башни.

Эстакада будет состоять из восьми пролётов. Самый длинный из них достигает 188 метров.

Работы ведутся над глубокой долиной, поэтому строители применяют специальную технологию: бетонные секции постепенно возводят по обе стороны опор, соединяя их на большой высоте. Это позволяет обходиться без традиционных строительных лесов, которые невозможно установить на дне долины.

Когда откроют гигантскую эстакаду?

По состоянию на конец октября 2026 года строительство всего 11,6-километрового участка трассы S19 между Бабицей и Яворником завершено более чем на 80%. При этом мостовые работы выполнены более чем на 90%.

Новая дорога станет частью международного транспортного коридора Via Carpatia, который должен соединить северную и южную части Европы.

Открытие участка запланировано на 2027 год.

×
#Польша #транспорт #строительство #технологии
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историческое здание железнодорожного вокзала, построенное в 1868 году, целиком поднимают и перемещают на новое место. Иконка видео
Изображение к статье: «Тора! Тора!» (кадр из кинофильма)
Изображение к статье: Голод в Судане
Изображение к статье: Девочки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Фрагмент путепровода
Наша Латвия
15
Изображение к статье: Электричка
Наша Латвия
3
Изображение к статье: В Старой Риге полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в краже из автомобиля Bentley. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Новые писатели
В мире
1
Изображение к статье: флаг Латвии
Политика
2
Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Фрагмент путепровода
Наша Латвия
15
Изображение к статье: Электричка
Наша Латвия
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео