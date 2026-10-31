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500 ракет Patriot для Украины: США согласовали сделку на миллиарды долларов, но сроки поставок неизвестны 3 157

В мире
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ракетный комплекс на фоне украинского флага
ФОТО: BB.LV/AI

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила возможную продажу Украине 500 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot на сумму 2,1 миллиарда долларов. Закупку профинансируют Канада, Германия и Норвегия, без привлечения американских бюджетных средств. Однако сделку еще должен рассмотреть Конгресс США, а сроки поставок пока не определены.

Соединенные Штаты сделали очередной шаг к поставке Украине крупной партии ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. В пятницу, 30 октября, Госдепартамент США сообщил об одобрении возможной продажи 500 ракет общей стоимостью 2,1 миллиарда долларов.

Как передает агентство LETA со ссылкой на AFP и AP, решение принято на фоне неоднократных заявлений украинских властей о нехватке ракет для противовоздушной обороны и задержках ранее согласованных поставок.

При этом одобрение американской администрации еще не означает немедленного получения вооружения. Предложенную сделку предстоит рассмотреть Конгрессу США.

За ракеты заплатят три страны НАТО

Финансирование закупки обеспечат Канада, Германия и Норвегия. Ракеты будут приобретены через американскую программу поставок вооружений, однако средства из бюджета США для оплаты этой партии использоваться не будут.

Таким образом, Вашингтон выступает стороной, разрешающей и организующей продажу американского вооружения, тогда как финансовую нагрузку берут на себя европейские и канадские партнеры Украины.

В Госдепартаменте подчеркнули, что поставка позволит усилить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону.

«Эта предлагаемая продажа улучшит способность Украины реагировать на существующие и будущие угрозы путем укрепления ее возможностей в области интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны», — говорится в заявлении ведомства.

Американская администрация также рассматривает сделку как соответствующую интересам национальной безопасности США.

По оценке Госдепартамента, укрепление обороноспособности Украины способствует безопасности европейского региона и его политической и экономической стабильности.

Украина предупреждала о нехватке ракет

Комплексы Patriot остаются одним из ключевых элементов украинской противовоздушной обороны. Они используются для перехвата воздушных целей, в том числе российских ракет.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что запасы критически важного вооружения для отражения российских атак сокращаются. Он также обвинял Пентагон в задержках передачи ракет, закупленных другими государствами специально для Украины.

На этом фоне решение о возможной продаже еще 500 ракет имеет особое значение для Киева, который продолжает сталкиваться с регулярными ударами по энергетической и другой инфраструктуре.

Впрочем, в сообщении Госдепартамента не указано, когда именно новая партия вооружения может поступить в распоряжение украинских военных.

Решение принято после напряженности между Киевом и Вашингтоном

В октябре отношения между США и Украиной осложнились сразу по нескольким направлениям. Одним из поводов стало заключение Вашингтоном соглашения с Россией о поставках дизельного топлива.

Кроме того, украинская сторона заявляла о замедлении доступа к услугам спутникового интернета и прекращении обмена разведывательной информацией со стороны США.

По данным агентств, напряженность несколько снизилась после переговоров Зеленского с американскими представителями, состоявшихся 20 октября в Осло.

Теперь американская администрация согласовала крупную сделку по поставке ракет Patriot, однако ее практическая реализация будет зависеть от дальнейших процедур и организации поставок.

Главное различие: США пока одобрили возможную продажу вооружения, а не объявили о передаче Украине 500 готовых к использованию ракет. Дата их фактического поступления остается неизвестной.

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#США #Норвегия #Украина #Канада #конгресс США #Германия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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