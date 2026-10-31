Французские власти готовятся к третьим подряд выходным массовых протестов, которые на этот раз совпадают с празднованием Хэллоуина. Для обеспечения безопасности мобилизованы около 70 тысяч сотрудников полиции и других служб. В Париже ограничили маршруты демонстраций, однако студенческие организации намерены выйти на улицы, несмотря на запреты.

Во Франции опасаются повторения массовых беспорядков на фоне новой волны протестов. В субботу, 31 октября, демонстрации совпадут с Хэллоуином, что, по мнению представителей бизнеса, может дополнительно осложнить работу правоохранительных органов.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, для поддержания общественного порядка по всей стране задействуют около 70 тысяч полицейских и сотрудников других служб безопасности — столько же, сколько во время протестов в предыдущие выходные.

Магазины опасаются погромов

Представители французского бизнеса обеспокоены возможным повторением насилия, грабежей и повреждения имущества, которыми сопровождались предыдущие акции.

Президент Торговой палаты Франции Ален Ди Кресченцо заявил в пятницу радиостанции France Inter, что предприниматели с тревогой ожидают предстоящих демонстраций.

«Владельцы магазинов не могут дождаться окончания субботы. Мы не чувствуем себя в безопасности», — сказал он.

Особую обеспокоенность вызывает совпадение протестов с Хэллоуином, когда многие люди выходят на улицы в костюмах и масках.

«Имеющаяся у нас информация свидетельствует о том, что Хэллоуин не улучшит ситуацию, поскольку на улицах будут люди в масках», — добавил Ди Кресченцо.

В центре Парижа ограничили проведение шествий

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что власти не намерены полностью запрещать демонстрации, однако ограничат их проведение в местах, где существует повышенный риск беспорядков. По его словам, протестные акции будут разрешены, но не в центральных районах городов, если там существует угроза общественному порядку.

Парижская префектура полиции согласовала проведение шествия только на окраинах столицы. Однако студенческое объединение UNEF заявило, что не намерено отказываться от запланированной акции в восточной части Парижа. Организация собирается провести шествие от площади Бастилии до площади Нации, несмотря на ограничения.

Представители UNEF обвинили власти в попытке «заглушить голос молодежи», утверждая, что запреты ограничивают право на выражение протеста.

После беспорядков 17 октября власти усилили меры безопасности

Нынешняя мобилизация полиции связана с событиями 17 октября, когда протесты во Франции сопровождались столкновениями, массовыми грабежами и повреждением государственного имущества.

Французские правительственные ведомства признали, что в работе служб безопасности и разведки были допущены ошибки, из-за которых правоохранительные органы оказались недостаточно подготовлены к развитию событий.

После этого власти усилили контроль за демонстрациями, ограничили проведение отдельных акций и ввели комендантский час в нескольких городах.

По словам источника AFP, в парижских правоохранительных структурах сохраняется напряженная обстановка.

«17 октября они оказались застигнуты врасплох. Теперь даже самая незначительная информация превращается в разведывательные сводки, а полицейских размещают повсюду», — рассказал собеседник агентства.

Протесты начались из-за цен и условий обучения

В протестном движении участвуют представители «желтых жилетов», профсоюзов, школьники старших классов и студенты университетов.

Первоначально участники выступали против высокой стоимости жизни, социального неравенства и проблем в образовательных учреждениях. Однако после ужесточения мер безопасности к экономическим и социальным требованиям добавились политические: демонстранты требуют защиты гражданских свобод и права на проведение протестов.

Новая волна выступлений происходит в период подготовки Франции к президентским выборам, до которых, согласно сообщению AFP, остается около шести месяцев. В опубликованных опросах общественного мнения лидирует представитель национал-консервативного «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Таким образом, предстоящие выходные станут очередной проверкой способности французских властей одновременно обеспечить общественный порядок и сохранить возможность проведения мирных демонстраций.