Посольство США в Москве заявило о наличии информации, указывающей на угрозу нападения с большим числом жертв на территории музея-заповедника «Царицыно». Американская сторона передала предупреждение российским спецслужбам. ФСБ подтвердила получение этих сведений.

Американские власти предупредили Россию о возможной подготовке террористического нападения в Москве. Потенциальной целью, согласно информации посольства США, может стать музей-заповедник «Царицыно».

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP и Deutsche Welle, соответствующее заявление американская дипломатическая миссия распространила в субботу, 31 октября.

В посольстве сообщили, что располагают «информацией о достоверной угрозе нападения с большим числом жертв в московском музее-заповеднике „Царицыно“».

ФСБ подтвердила получение предупреждения

Российская Федеральная служба безопасности подтвердила, что американская сторона передала ей сведения о возможной террористической угрозе.

Как передает ТАСС со ссылкой на ФСБ, информация «о подготовке теракта в Москве» поступила по каналам взаимодействия между спецслужбами.

Таким образом, факт передачи предупреждения подтвержден обеими сторонами. Однако публично не сообщается, кто именно может стоять за предполагаемой подготовкой нападения.

Посольство призвало избегать «Царицыно» 31 октября

В опубликованном предупреждении американская дипмиссия уточнила, что угроза относится непосредственно к субботе, 31 октября. Гражданам США рекомендовали не посещать музей-заповедник и прилегающую территорию, избегать массовых скоплений людей, следить за окружающей обстановкой и держать мобильные телефоны заряженными.

Посольство также сообщило, что американские власти координируют меры реагирования с российскими ведомствами.

Музей-заповедник закрыли для посетителей

После появления предупреждения в СМИ поступили сообщения о закрытии «Царицыно». По данным «Осторожно Media», на которые ссылаются другие издания, посетителям объясняли ограничения техническими причинами. Сообщалось также о присутствии полиции у территории комплекса.

ФСБ заявила, что проводит соответствующую работу в связи с полученной информацией, но не раскрыла подробностей предполагаемой угрозы.

Подобное предупреждение уже звучало в 2024 году

В марте 2024 года американское посольство также предупреждало о возможных нападениях на места массового скопления людей в Москве. Спустя две недели, 22 марта, террористы атаковали концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Позднее The Washington Post сообщала, что американские спецслужбы передавали российской стороне сведения о возможной цели нападения.

При этом нынешнее предупреждение касается другой предполагаемой угрозы. Информации о ее организаторах или о предотвращенном нападении пока нет.