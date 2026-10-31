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Эболу не удавалось обнаружить обычными тестами: в ДР Конго сообщили о тысячах погибших 0 58

В мире
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: люди в защитных костюмах

В Демократической Республике Конго число умерших во время новой вспышки лихорадки Эбола достигло 5026 человек. С середины мая официально зарегистрировано более 10 тысяч случаев заражения. Медики допускают, что вирус начал распространяться за несколько месяцев до объявления эпидемии, причем его редкий вариант первоначально не выявлялся стандартными тестами.

В Демократической Республике Конго продолжает расти число жертв вспышки лихорадки Эбола, официально выявленной в мае. По последним данным органов здравоохранения страны, зарегистрировано 5026 смертей и 10 351 случай заражения.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на DPA, в настоящее время 1101 человек проходит лечение или находится на карантине. Еще 2788 заболевших выздоровели.

Однако официальная статистика может не отражать всех масштабов распространения инфекции.

Вирус мог распространяться еще с февраля

Специалисты предполагают, что первые случаи заражения могли возникнуть как минимум в феврале — примерно за три месяца до того, как 15 мая власти официально объявили об эпидемии.

Это означает, что в течение некоторого времени инфекция могла распространяться без своевременного выявления.

Дополнительную сложность создал вариант вируса, вызвавший нынешнюю вспышку. Речь идет о редком варианте Бундибуджио, который первоначально не обнаруживался с помощью стандартных диагностических тестов.

Именно трудности с ранней диагностикой могли повлиять на скорость выявления зараженных и принятия противоэпидемических мер.

Эпидемия распространилась на нестабильные регионы

Первые случаи нынешней вспышки были зарегистрированы в провинции Итури на северо-востоке ДР Конго. Впоследствии инфекция распространилась на другие северные и восточные районы страны, в том числе отдаленные территории, где сохраняется нестабильная обстановка.

Удаленность населенных пунктов и проблемы безопасности осложняют работу медицинских служб, доставку помощи и наблюдение за заболевшими.

Одна из самых тяжелых вспышек Эболы в истории

По данным Reuters, нынешняя эпидемия стала самой смертоносной для ДР Конго и второй по числу жертв в мире после вспышки 2014–2016 годов в Западной Африке. Тогда погибли более 11 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения также сообщала о распространении инфекции за пределы ДР Конго: завозные случаи выявлены в Кении и Нигерии.

Для варианта вируса Бундибуджио пока нет одобренных специфических лекарств или вакцин, что дополнительно осложняет борьбу с эпидемией.

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#здравоохранение #медицина #эпидемия #ВОЗ #смертность #эбола
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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