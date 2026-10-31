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«Где именно они продвигаются?» Майор НВС Слайдиньш сопоставил заявления Путина с ситуацией на фронте 6 1327

В мире
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Слайдиньш
ФОТО: NASA

Россия продолжает добиваться полного контроля над Донбассом, однако даже после нескольких лет наступления ей не удалось захватить весь регион. По оценке майора Национальных вооруженных сил Латвии Яниса Слайдиньша, за три года российская армия увеличила контролируемую территорию Донбасса примерно на 12 процентных пунктов. В эфире TV24 военный эксперт объяснил, почему Москва не отказывается от дальнейших атак.

Донбасс остается одной из главных целей России

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НВС, офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш проанализировал территориальные результаты российского наступления, сообщает LA.LV.

По его словам, Москва продолжает рассматривать полный захват Донбасса как одну из ключевых целей войны.

«Россия отказывается прекращать войну, пока не будет контролировать Донбасс», — заявил Слайдиньш.

При этом, как отметил военный эксперт, даже в Луганской области, где российские войска уже давно контролируют практически всю территорию, им до сих пор не удалось полностью вытеснить украинские силы.

В Донецкой области ситуация для России еще сложнее: значительная часть территории остается под контролем Украины.

За три года Россия так и не захватила всю Луганскую область

Слайдиньш привел данные о том, какая часть двух областей находится под российским контролем. По его оценке, в Луганской области этот показатель достиг примерно 99%.

Однако последние несколько процентов территории российские войска пытаются захватить уже несколько лет.

«Под контролем России сейчас находится примерно 99% Луганской области, и так продолжается уже около трех лет. Сначала 92%, потом 95%, но за три года Россия так и не может захватить ее на все 100%», — отметил майор.

В Донецкой области, согласно приведенным им данным, российская армия контролирует около 80% территории.

Таким образом, несмотря на продолжающиеся наступательные действия, заявленная Москвой цель полного контроля над обеими областями остается недостигнутой.

Под контролем Украины остаются шесть городов

Отдельно Слайдиньш сравнил изменения линии фронта за последние три года. Согласно его расчетам, доля Донбасса, находящаяся под российским контролем, увеличилась с 77,6% до 89,81%.

Разница составляет около 12,2 процентного пункта.

«За три года Россия захватила 12% территории Донбасса, оставив вне своего контроля 11%, в том числе шесть городов», — сказал он.

Военный эксперт обращает внимание на то, что за этими цифрами стоят годы боевых действий, в течение которых российской армии так и не удалось добиться полного контроля над регионом.

По его мнению, именно оставшаяся неподконтрольная территория объясняет стремление Москвы продолжать наступление.

«Где именно они продвигаются?»

Слайдиньш также подверг сомнению обобщенные заявления Владимира Путина о продвижении российских войск по всей линии фронта. По словам майора, реальная обстановка значительно сложнее и не сводится к постоянному наступлению одной стороны.

«В своих выступлениях он говорит: „Российская армия продвигается вперед по всему фронту“. Ну где именно они продвигаются?» — задался вопросом Слайдиньш.

Он подчеркнул, что на разных участках фронта ситуация развивается по-разному.

«Где-то продвигаются, где-то отступают, где-то стоят на месте и так далее», — отметил военный эксперт.

Слайдиньш считает, что оценивать результаты военных действий следует прежде всего по фактическим изменениям контроля над территориями, а не по политическим заявлениям.

«Все очень просто. Эти цифры существуют, их можно проверить», — добавил он.

Почему Россия продолжает наступление

По оценке латвийского майора, оставшаяся под контролем Украины часть Донбасса остается для российского руководства важной военной и политической целью. Именно поэтому, считает Слайдиньш, российская армия продолжает наступательные операции, несмотря на то что за несколько лет ей удалось добиться лишь ограниченного территориального продвижения.

В то же время приведенные экспертом показатели отражают его оценку ситуации на фронте, а не официально подтвержденные всеми сторонами данные. В условиях продолжающихся боевых действий сведения о контроле над отдельными территориями могут различаться в зависимости от источника и даты оценки.

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#Украина #наступление #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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