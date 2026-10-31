Жителей занятого Россией города Алешки (Олешки) в Херсонской области, пожелавших вернуться на подконтрольную Украине территорию, эвакуировали через Россию и Беларусь. Четыре российских военных самолета доставили людей из Анапы в Гомель, откуда они отправились автобусами в Украину. Эвакуация проходит на фоне временного прекращения огня, согласованного до 1 ноября.

Эвакуированные жители Алешек, расположенных на занятой Россией территории Херсонской области, находятся на пути в Украину. Для их возвращения был организован маршрут через российскую Анапу и белорусский Гомель.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на BBC, в субботу утром, 31 октября, в Гомеле приземлились четыре самолета с эвакуированными гражданами Украины.

По информации председателя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, воздушным транспортом в Беларусь доставили всех жителей Алешек, которые приняли решение вернуться в Украину в рамках организованной эвакуации.

Перевозка людей из Анапы осуществлялась самолетами Военно-воздушных сил России. Сама эвакуация из Алешек состоялась в пятницу.

Из Беларуси — автобусами в Украину

После прибытия в Гомель эвакуированных пересадили в автобусы для дальнейшей поездки на украинскую территорию. О том, что автобусы уже направляются в Украину, сообщило белорусское государственное информационное агентство БелТА.

«Последний, четвертый самолет приземлился в Гомеле. Уже через несколько часов все эвакуированные из Алешек граждане Украины вместе с украинской делегацией будут находиться на территории Украины», — написал Арахамия в Telegram.

Таким образом, возвращение людей осуществляется в несколько этапов: сначала из оккупированной части Херсонской области в Россию, затем самолетами в Беларусь и, наконец, автобусами в Украину.

Точное число эвакуированных в опубликованном сообщении не уточняется.

Для эвакуации временно прекратили огонь

Вывоз жителей стал возможен на фоне временного режима прекращения огня в районе Алешек. Он вступил в силу во вторник, 27 октября, специально для проведения эвакуации гражданского населения.

Согласно ранее объявленным условиям, перемирие должно действовать до 22:59 воскресенья, 1 ноября.

Алешки находятся в занятой Россией части Херсонской области. Организованная эвакуация позволяет жителям, пожелавшим покинуть город, вернуться на территорию, контролируемую украинскими властями.

По состоянию на субботнее утро украинская сторона сообщила о завершении воздушного этапа перевозки. Прибытие всех эвакуированных в Украину на момент сообщения еще ожидалось.