Жителей занятого Россией города Алешки (Олешки) в Херсонской области, пожелавших вернуться на подконтрольную Украине территорию, эвакуировали через Россию и Беларусь. Четыре российских военных самолета доставили людей из Анапы в Гомель, откуда они отправились автобусами в Украину. Эвакуация проходит на фоне временного прекращения огня, согласованного до 1 ноября.
Эвакуированные жители Алешек, расположенных на занятой Россией территории Херсонской области, находятся на пути в Украину. Для их возвращения был организован маршрут через российскую Анапу и белорусский Гомель.
Как сообщает агентство LETA со ссылкой на BBC, в субботу утром, 31 октября, в Гомеле приземлились четыре самолета с эвакуированными гражданами Украины.
По информации председателя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, воздушным транспортом в Беларусь доставили всех жителей Алешек, которые приняли решение вернуться в Украину в рамках организованной эвакуации.
Перевозка людей из Анапы осуществлялась самолетами Военно-воздушных сил России. Сама эвакуация из Алешек состоялась в пятницу.
Из Беларуси — автобусами в Украину
После прибытия в Гомель эвакуированных пересадили в автобусы для дальнейшей поездки на украинскую территорию. О том, что автобусы уже направляются в Украину, сообщило белорусское государственное информационное агентство БелТА.
«Последний, четвертый самолет приземлился в Гомеле. Уже через несколько часов все эвакуированные из Алешек граждане Украины вместе с украинской делегацией будут находиться на территории Украины», — написал Арахамия в Telegram.
Таким образом, возвращение людей осуществляется в несколько этапов: сначала из оккупированной части Херсонской области в Россию, затем самолетами в Беларусь и, наконец, автобусами в Украину.
Точное число эвакуированных в опубликованном сообщении не уточняется.
Для эвакуации временно прекратили огонь
Вывоз жителей стал возможен на фоне временного режима прекращения огня в районе Алешек. Он вступил в силу во вторник, 27 октября, специально для проведения эвакуации гражданского населения.
Согласно ранее объявленным условиям, перемирие должно действовать до 22:59 воскресенья, 1 ноября.
Алешки находятся в занятой Россией части Херсонской области. Организованная эвакуация позволяет жителям, пожелавшим покинуть город, вернуться на территорию, контролируемую украинскими властями.
По состоянию на субботнее утро украинская сторона сообщила о завершении воздушного этапа перевозки. Прибытие всех эвакуированных в Украину на момент сообщения еще ожидалось.
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