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Из оккупированных Алешек — через Анапу и Гомель: украинцев возвращают домой по необычному маршруту 1 393

В мире
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: эвакуация людей
ФОТО: twitter

Жителей занятого Россией города Алешки (Олешки) в Херсонской области, пожелавших вернуться на подконтрольную Украине территорию, эвакуировали через Россию и Беларусь. Четыре российских военных самолета доставили людей из Анапы в Гомель, откуда они отправились автобусами в Украину. Эвакуация проходит на фоне временного прекращения огня, согласованного до 1 ноября.

Эвакуированные жители Алешек, расположенных на занятой Россией территории Херсонской области, находятся на пути в Украину. Для их возвращения был организован маршрут через российскую Анапу и белорусский Гомель.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на BBC, в субботу утром, 31 октября, в Гомеле приземлились четыре самолета с эвакуированными гражданами Украины.

По информации председателя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, воздушным транспортом в Беларусь доставили всех жителей Алешек, которые приняли решение вернуться в Украину в рамках организованной эвакуации.

Перевозка людей из Анапы осуществлялась самолетами Военно-воздушных сил России. Сама эвакуация из Алешек состоялась в пятницу.

Из Беларуси — автобусами в Украину

После прибытия в Гомель эвакуированных пересадили в автобусы для дальнейшей поездки на украинскую территорию. О том, что автобусы уже направляются в Украину, сообщило белорусское государственное информационное агентство БелТА.

«Последний, четвертый самолет приземлился в Гомеле. Уже через несколько часов все эвакуированные из Алешек граждане Украины вместе с украинской делегацией будут находиться на территории Украины», — написал Арахамия в Telegram.

Таким образом, возвращение людей осуществляется в несколько этапов: сначала из оккупированной части Херсонской области в Россию, затем самолетами в Беларусь и, наконец, автобусами в Украину.

Точное число эвакуированных в опубликованном сообщении не уточняется.

Для эвакуации временно прекратили огонь

Вывоз жителей стал возможен на фоне временного режима прекращения огня в районе Алешек. Он вступил в силу во вторник, 27 октября, специально для проведения эвакуации гражданского населения.

Согласно ранее объявленным условиям, перемирие должно действовать до 22:59 воскресенья, 1 ноября.

Алешки находятся в занятой Россией части Херсонской области. Организованная эвакуация позволяет жителям, пожелавшим покинуть город, вернуться на территорию, контролируемую украинскими властями.

По состоянию на субботнее утро украинская сторона сообщила о завершении воздушного этапа перевозки. Прибытие всех эвакуированных в Украину на момент сообщения еще ожидалось.

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#Украина #эвакуация #гуманитарная помощь #Беларусь #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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