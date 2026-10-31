Российские войска продолжают ежедневно наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, мешая восстановлению электроснабжения и вызывая новые отключения. На этом фоне Киев наращивает возможности собственных дальнобойных беспилотников, которые, по словам президента Владимира Зеленского, теперь способны достигать российских объектов от Ямала до Западной Сибири.

Россия не прекращает удары по энергетической системе Украины, а новые атаки регулярно сводят на нет усилия аварийных служб по восстановлению поврежденной инфраструктуры. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, 30 октября, в своем вечернем видеообращении.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на DPA, украинский президент подчеркнул, что российские атаки на энергетические объекты продолжаются ежедневно.

«К сожалению, удары по энергетической инфраструктуре наносятся каждый день, причиняя большой ущерб. Российская операция против нашего производства энергии, наших энергосистем и наших энергетических соединений продолжается», — заявил Зеленский.

По его словам, во многих районах Украины аварийные бригады пытаются восстановить подачу электричества, однако повторные удары повреждают инфраструктуру и вынуждают специалистов вновь приступать к ремонтным работам.

В результате жители сталкиваются с новыми перебоями в энергоснабжении даже там, где последствия предыдущих атак уже удалось частично устранить.

«Россияне не сделали ни одного шага к деэскалации в энергетической сфере», — подчеркнул президент Украины.

Украинские дроны могут достигать объектов в Западной Сибири

Одновременно Украина продолжает развивать собственные средства нанесения дальнобойных ударов. Зеленский сообщил в Facebook, что возможности украинских боевых беспилотников существенно расширились, а в радиусе их действия теперь находятся российские объекты на значительном удалении от украинской границы.

«Российские объекты на линии, протянувшейся от полуострова Ямал до Западной Сибири, теперь находятся в зоне досягаемости наших дальнобойных боевых беспилотников», — написал он.

Президент также объявил о планах расширить подразделения, специализирующиеся на нанесении дальнобойных ударов.

При этом конкретные технические характеристики беспилотников и подробности увеличения численности соответствующих подразделений он не привел.

Зеленский назвал дальнобойное оружие гарантией безопасности

По словам украинского президента, развитие собственных ударных возможностей имеет значение не только для нынешних боевых действий, но и для обеспечения безопасности страны после окончания войны.

«Возможности Украины по нанесению дальнобойных ударов являются одним из настоящих гарантов нашей независимости в этой войне и останутся гарантией нашей долгосрочной безопасности даже после войны», — заявил Зеленский.

Таким образом, Киев одновременно сталкивается с необходимостью защищать и восстанавливать собственную энергетическую инфраструктуру и продолжает развивать средства поражения целей на территории России.

Заявление о расширении дальности действия украинских беспилотников пока основано на словах Зеленского. Независимых данных, подтверждающих возможность поражения всего обозначенного им района, в приведенном сообщении нет.