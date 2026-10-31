Папа Римский Лев XIV, имеющий американское гражданство, принял участие в промежуточных выборах в США, отправив бюллетень по почте в штат Иллинойс. В Ватикане подчеркнули, что понтифик считает участие граждан в демократических процессах не только правом, но и обязанностью.

Папа Римский Лев XIV проголосовал на промежуточных выборах в Соединенных Штатах, которые состоятся 3 ноября. Понтифик воспользовался возможностью дистанционного голосования и отправил избирательный бюллетень в Иллинойс — штат, где он родился.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на BBC, информацию об участии главы Католической церкви в выборах подтвердила пресс-служба Ватикана.

«Святой Отец выражает свою веру в право и обязанность граждан участвовать в демократических процессах», — говорится в заявлении.

Папа голосовал и раньше

Лев XIV возглавляет Римско-католическую церковь с мая 2025 года. Он родился в Чикаго в 1955 году и является гражданином США.

По информации телеканала NBC, еще 3 октября понтифик запросил бюллетень для голосования по почте в избирательной администрации округа Уилл в Иллинойсе.

В Ватикане подчеркнули, что участие в выборах не стало для него чем-то новым.

«Папа Лев XIV пользовался своим избирательным правом как гражданин США каждый раз, когда у него была такая возможность», — сообщили представители Святого престола.

В частности, он голосовал и в те годы, когда служил священником и епископом в Перу. При этом Ватикан не сообщил, за каких кандидатов отдал свой голос понтифик.

Отношения с администрацией Трампа

Ранее Лев XIV публично расходился во взглядах с администрацией президента Дональда Трампа по ряду вопросов. Среди тем, вызывавших разногласия, — американская иммиграционная политика, а также военные действия США и Израиля против Ирана.

Однако участие понтифика в голосовании само по себе не означает поддержки какой-либо политической партии или кандидата. Ватикан представил его решение прежде всего как реализацию гражданского права.

Почему эти выборы важны для США

Промежуточные выборы пройдут во вторник, 3 ноября. Американцам предстоит избрать всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. В ряде штатов также состоятся выборы губернаторов и представителей местной власти.

Итоги голосования определят соотношение сил в Конгрессе на следующие два года, что будет иметь значение для реализации политической программы президента Дональда Трампа.

Участие Льва XIV стало историческим событием: по данным Associated Press и Reuters, он является первым действующим Папой Римским, о котором известно, что он проголосовал на американских выборах.