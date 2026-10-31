Украинские военные заявили об ударе по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области России, где производится твердое ракетное топливо. По данным Генштаба ВСУ, в результате атаки ракетами «Нептун» и беспилотниками загорелся цех готовой продукции, еще четыре производственных цеха получили повреждения. Независимого подтверждения масштабов разрушений пока нет.

В Ростовской области России под удар украинских ракет и беспилотников попало предприятие военно-промышленного комплекса «Комбинат Каменский», расположенное в городе Каменск-Шахтинский.

Об этом в субботу, 31 октября, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает агентство LETA со ссылкой на «Украинскую правду». По утверждению украинского командования, для атаки использовались ракеты «Нептун» и ударные беспилотники.

В результате на территории предприятия возник пожар в цехе готовой продукции. Также сообщается о повреждении четырех производственных цехов.

Информация о последствиях удара пока поступает от украинской стороны и не подтверждена независимыми источниками.

Завод производит топливо для реактивных систем залпового огня

«Комбинат Каменский» является предприятием российского военно-промышленного комплекса, специализирующимся, в частности, на производстве твердого ракетного топлива.

По информации Генштаба ВСУ, его продукция используется в боеприпасах для реактивных систем залпового огня «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С», а также в других ракетных системах и авиационных средствах поражения.

Твердое ракетное топливо — один из ключевых компонентов таких боеприпасов. Поэтому украинское командование рассматривает подобные предприятия как объекты, имеющие значение для обеспечения российской армии вооружением.

«Удары по объектам производства твердого ракетного топлива снижают возможности российской армии обстреливать населенные пункты Украины с использованием реактивных систем залпового огня», — заявили в Генштабе ВСУ.

При этом степень влияния нынешней атаки на производственные мощности предприятия пока неизвестна.

Под удары также попали военные склады

Помимо предприятия в Ростовской области, украинские военные сообщили об атаках на четыре склада материально-технического обеспечения российской армии.

Эти объекты, согласно заявлению Генштаба, расположены на оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей Украины.

Подробностей о характере повреждений и возможных потерях на складах украинская сторона не привела.

Ранее сообщалось о пожаре на НПЗ в Уфе

В ночь на субботу также поступили сообщения об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Уфе, столице российского Башкортостана. По информации СМИ, после удара на территории предприятия возник пожар.

Таким образом, в течение суток появились сообщения об атаках сразу на несколько объектов российской промышленности и военной логистики.

Однако точные масштабы повреждений, сроки возможного восстановления объектов и последствия для их работы пока остаются неизвестными.