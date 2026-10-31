Противостояние вокруг Конституционного трибунала Польши переросло в острый политический кризис. После ночных протестов у здания суда президент Кароль Навроцкий заявил о нарушении конституционного порядка и призвал парламентские партии к срочным переговорам. Одновременно представители судебной системы обвинили президента в применении силы, а министр юстиции направил в трибунал прокурора.

В Польше резко обострился конфликт вокруг Конституционного трибунала, который уже несколько лет остается одним из главных предметов противостояния между политическими лагерями страны. В ночь на субботу, 31 октября, у здания суда в Варшаве произошли протесты, после которых президент Кароль Навроцкий потребовал проведения кризисных переговоров.

Как сообщает LETA со ссылкой на польский телеканал TVP, глава государства заявил, что произошедшее представляет угрозу конституционному порядку и внутренней безопасности Польши.

«Этой ночью произошло нарушение конституционного порядка Республики Польша, и государственный конституционный орган был захвачен силой», — сказал Навроцкий у здания трибунала.

По его словам, представители парламентских партий должны провести переговоры, чтобы «стабилизировать политическую ситуацию и восстановить конституционный порядок».

Встреча запланирована на субботу.

Что произошло в Конституционном трибунале

Непосредственным поводом для обострения конфликта стали события пятницы, когда судья Анна Корвина-Пётровская отстранила на месяц от исполнения обязанностей председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя.

Корвина-Пётровская входит в число пяти судей, избранных парламентом, у которых президент Навроцкий отказался принять присягу. После отстранения руководства она, ссылаясь на свой наибольший судейский стаж, сама возглавила трибунал. Однако легитимность полномочий этих судей остается предметом политического и юридического спора.

Из восьми судей, избранных нынешним составом парламента, Навроцкий принял присягу только у троих. Остальных пятерых председатель трибунала Свенчковский ранее отстранил от рассмотрения дел.

Президент прервал поездку и вернулся в Варшаву

В пятницу вечером ситуация у здания Конституционного трибунала стала напряженной. После того как Корвина-Пётровская сообщила об угрозах безопасности судей и сотрудников, к зданию направили полицию. Возле ограждения собрались протестующие. Некоторые участники акции попытались силой проникнуть на территорию суда.

Навроцкий, который уже направлялся с визитом в Сенегал, изменил планы, вернулся в Варшаву и прибыл в Конституционный трибунал.

На видеозаписи, опубликованной Мацеем Береком, одним из судей, полномочия которых президент не признает, видно, как Навроцкий пробирается через толпу.

Президент покинул здание суда около пяти часов утра.

Судьи обвинили Навроцкого в применении силы

После ночных событий конфликт получил новое развитие.

Берек заявил, что президент якобы применил физическую силу в отношении Корвины-Пётровской и других судей.

«Президент выбрал путь физической конфронтации», — утверждает он.

Эти обвинения являются заявлениями одной из сторон конфликта. В представленном сообщении нет сведений о независимом подтверждении предполагаемого нападения.

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек сообщил, что направил в Конституционный трибунал прокурора.

«Недопустимо, чтобы человек, обладающий иммунитетом, врывался в здание и нападал на судей», — заявил Журек телеканалу TVN24.

Премьер-министр Дональд Туск также прокомментировал происходящее.

«Восстановление верховенства права — наш долг», — написал он в социальной сети X, подчеркнув, что этот процесс требует решительных действий.

Почему польский Конституционный трибунал оказался в центре конфликта

Нынешнее противостояние связано с многолетним спором о независимости судебной системы Польши. В 2015–2023 годах страной управляла национал-консервативная партия «Право и справедливость» (PiS). В этот период состав Конституционного трибунала был сформирован преимущественно из судей, которых критики считали лояльными правящей партии.

После смены власти новое парламентское большинство предприняло шаги по изменению состава судебных органов. Однако президент Навроцкий, политически близкий к лагерю PiS, отказался приводить к присяге большинство вновь избранных судей трибунала.

В результате возникло противостояние между президентом, правительством и представителями судебной системы по вопросу о том, кто вправе осуществлять полномочия в Конституционном трибунале.

Теперь конфликт вышел за пределы юридического спора: он сопровождается уличными протестами, взаимными обвинениями в нарушении закона и вмешательством правоохранительных органов.

Предстоящие переговоры парламентских партий должны стать попыткой найти выход из кризиса. Пока неизвестно, удастся ли сторонам договориться о статусе судей и руководстве трибунала.