В ночь на субботу, 31 октября, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие объекты в российской Уфе. По сообщениям независимых наблюдателей, на заводе «Башнефть-Новойл» возник пожар, предположительно затронувший установку каталитического риформинга. Российские власти также сообщили об атаках на несколько предприятий нефтегазовой отрасли, не назвав их.

В российском городе Уфа после ночной атаки беспилотников произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода «Башнефть-Новойл». По предварительным данным, повреждения могла получить одна из важных технологических установок предприятия.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на «Украинскую правду», об атаке и ее последствиях рассказали российское независимое издание Astra и украинский проект мониторинга войны Exilenova+.

Судя по опубликованным материалам, возгорание могло произойти на установке каталитического риформинга. Она используется для переработки нефтяных фракций и производства высокооктановых компонентов бензина.

Если информация о повреждении установки подтвердится, последствия атаки могут затронуть один из этапов производства моторного топлива. Однако точный характер повреждений и их влияние на работу предприятия пока неизвестны.

Сообщается о трех очагах возгорания

По данным Exilenova+, после атаки на территории нефтеперерабатывающих объектов в Уфе зафиксированы три очага пожара. Проект предполагает, что возгорания возникли на территории, где расположены два нефтеперерабатывающих завода.

При этом независимого подтверждения количества поврежденных объектов и масштабов разрушений пока нет.

Сведения о пострадавших в опубликованном сообщении не приводятся.

Россия заявила об атаках на несколько предприятий

Удар по Уфе произошел на фоне возобновления украинских атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия после примерно двухнедельного перерыва.

В пятницу вице-премьер России Александр Новак сообщил, что целями атак стали три нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс. При этом российский чиновник не уточнил названия предприятий, о которых идет речь.

Ранее СМИ также сообщили об ударе по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области.

Таким образом, сообщения указывают на несколько атак на объекты российской нефтепереработки, однако полный перечень поврежденных предприятий и последствия ударов еще предстоит уточнить.