Массовые демонстрации во Франции в субботу, 31 октября, сопровождались столкновениями с полицией в нескольких крупных городах. В Париже протестующие бросали в правоохранителей камни и бутылки с зажигательной смесью, а в Марселе поджигали баррикады. По данным МВД, на улицы по всей стране вышли 320 тысяч человек — меньше, чем в предыдущие выходные.

Очередная волна массовых протестов во Франции привела к столкновениям между демонстрантами и полицией. Беспорядки зафиксированы в Париже, Лионе, Марселе, Ренне и Тулузе.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на DPA, большинство демонстраций проходило мирно. Однако в ряде городов отдельные группы протестующих вступили в противостояние с правоохранителями.

В Париже и Лионе полиция применила слезоточивый газ после нападений на сотрудников сил безопасности.

В Париже разбирали дорожное покрытие, чтобы забрасывать полицию камнями

Наиболее напряженная обстановка сложилась в отдельных районах французской столицы. По сообщениям журналистов с места событий, участники беспорядков с помощью молотков выбивали булыжники из дорожного покрытия и бросали их в полицейских. В сторону правоохранителей также летели бутылки с зажигательной смесью. На улицах вновь поджигали автомобили.

Plusieurs cocktails molotov jetés contre les forces de l'ordre à Paris. Situation très tendue porte de Charenton. #31octobre #Paris https://t.co/G32fnaDICG — Luc Auffret (@LucAuffret) October 31, 2026

В Марселе протестующие возводили баррикады и поджигали мусорные контейнеры. Столкновения с полицией произошли также в Ренне и Тулузе. При этом о числе пострадавших или задержанных в предоставленных данных не сообщается.

Полиция провела более 1200 проверок еще до начала шествий

Французские власти заранее готовились к возможным беспорядкам.

По информации префектуры полиции Парижа, в субботу утром на железнодорожных вокзалах и прилегающих территориях было проведено более 1200 проверок. Их целью было выявление людей, которые могли представлять угрозу общественной безопасности.

Опасаясь нападений на государственные учреждения и разграбления магазинов, власти также изменили маршруты некоторых демонстраций, направив шествия подальше от центральных районов Парижа и других городов.

К участию в акциях призывали профсоюзы, школьные и студенческие организации, а также движение «Желтые жилеты».

Протестующих стало меньше, но напряженность сохраняется

По данным Министерства внутренних дел Франции, в субботних демонстрациях по всей стране приняли участие около 320 тысяч человек, из них 70 тысяч — в Париже. Это меньше, чем во время двух предыдущих протестных выходных.

Наиболее массовые акции состоялись 17 октября, когда на улицы вышли около 550 тысяч человек. Тогда демонстрации в ряде городов переросли в беспорядки и разграбление магазинов.

Неделю спустя, 24 октября, в протестах участвовали 410 тысяч человек.

Таким образом, за две недели численность демонстрантов, по оценкам МВД, сократилась примерно на 42%. Однако столкновения в нескольких городах показывают, что уменьшение числа участников пока не привело к прекращению уличного насилия.