В американском штате Калифорния вечером в пятницу произошла стрельба в магазине товаров для Хэллоуина. Один человек погиб, шестеро получили ранения, причем как минимум трое находятся в критическом состоянии. Полиция пока не установила личность стрелявшего и выясняет обстоятельства нападения.

В городе Фэрфилд на севере Калифорнии вечером 30 октября произошла стрельба в магазине Spirit Halloween, специализирующемся на товарах для празднования Хэллоуина. В результате один человек погиб, еще шестеро были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, инцидент произошел около 20:30 по местному времени в торговом центре Solano Town Center, расположенном примерно в 76 километрах к северо-востоку от Сан-Франциско.

Трое пострадавших находятся в критическом состоянии

Начальник полиции Фэрфилда Дэн Маршалл подтвердил журналистам гибель одного человека и госпитализацию шестерых раненых. По его словам, состояние как минимум трех пострадавших оценивается как критическое.

Информация о возрасте и личности погибшего и раненых пока не приводится.

Полиция разыскивает причастных к стрельбе

На месте происшествия продолжаются следственные действия. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства стрельбы и пытаются выяснить, кто открыл огонь.

Маршалл сообщил, что правоохранительные органы пока не установили личность «подозреваемого или подозреваемых». Таким образом, на данном этапе неизвестно, действовал ли стрелявший в одиночку и что могло стать причиной нападения.

Глава местной полиции также уточнил, что за пределами территории торгового центра Solano Town Center дополнительных перекрытий не вводилось.

Нападение произошло накануне Хэллоуина

Стрельба произошла вечером 30 октября, непосредственно перед Хэллоуином, который в США традиционно отмечают 31 октября.

Магазины сети Spirit Halloween специализируются на сезонной продаже костюмов, масок, украшений и других праздничных товаров.

Полиция продолжает расследование. Сведения о возможном мотиве нападения и личности подозреваемых на момент первоначального сообщения отсутствовали.