Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский прилетел в Стамбул: что он намерен обсудить с Эрдоганом 1 422

В мире
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский.

ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 октября, прибыл в Стамбул для переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из главных тем станет безопасность судоходства в Черном море. Визит проходит на фоне заявлений Анкары о готовности содействовать возобновлению дипломатического диалога между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию, где у него запланирована встреча с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на «Украинскую правду», о прибытии в Стамбул украинский лидер рассказал в социальных сетях.

«Мы с командой прибыли в Стамбул. Нам предстоят важные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Работаем над укреплением защиты наших граждан, межгосударственного партнерства с Турцией и реальных дипломатических перспектив», — написал Зеленский.

Особое внимание — Черному морю

По словам украинского президента, одним из важнейших вопросов переговоров станет судоходство в Черном море. Черноморский регион имеет стратегическое значение для Украины, в том числе для морской торговли и экспорта. Турция, контролирующая проливы Босфор и Дарданеллы, играет важную роль в обеспечении безопасности судоходства.

Кроме того, стороны намерены обсудить укрепление двустороннего партнерства и дипломатические возможности для прекращения войны.

Конкретные договоренности по итогам встречи пока не объявлены.

В рамках поездки Зеленский также планирует встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Турция заявила о готовности возобновить переговоры

Визит украинского президента проходит после заявления Анкары о готовности вновь участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию войны.

Ранее на этой неделе Эрдоган обсудил ситуацию с президентом США Дональдом Трампом по телефону. Как сообщила пресс-служба турецкого президента в социальной сети X, Эрдоган подтвердил готовность Турции содействовать возобновлению переговорного процесса между Киевом и Москвой.

«Эрдоган подчеркнул, что Турция готова присоединиться к усилиям, направленным на возобновление дипломатического процесса между Украиной и Россией, а также на прекращение войны в рамках этого процесса», — говорится в сообщении.

Стамбул уже принимал российско-украинские переговоры

Турция ранее неоднократно предоставляла площадку для переговоров между представителями России и Украины, целью которых было достижение перемирия и поиск возможностей для мирного соглашения.

Анкара поддерживает контакты с обеими сторонами, что позволяет ей выступать посредником в дипломатических инициативах.

Пока неизвестно, приведет ли нынешний визит Зеленского к новым договоренностям о переговорном процессе. Однако обсуждение дипломатических перспектив заявлено одной из основных целей встречи с Эрдоганом.

×
#Украина #Турция #Зеленский #Эрдоган #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: люди в защитных костюмах
Изображение к статье: пожар на нпз
Изображение к статье: эвакуация людей
Изображение к статье: люди за забором

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зеленский с командой
В мире
3
Изображение к статье: Владимир Зеленский
В мире
1
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
6
Изображение к статье: вид со спутника
В мире
Изображение к статье: Янис Слайдиньш
В мире
6
Изображение к статье: Виестурс Козиолс
Спорт
8
Изображение к статье: Зеленский с командой
В мире
3
Изображение к статье: Владимир Зеленский
В мире
1
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
6

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео