Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 октября, прибыл в Стамбул для переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из главных тем станет безопасность судоходства в Черном море. Визит проходит на фоне заявлений Анкары о готовности содействовать возобновлению дипломатического диалога между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию, где у него запланирована встреча с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на «Украинскую правду», о прибытии в Стамбул украинский лидер рассказал в социальных сетях.

«Мы с командой прибыли в Стамбул. Нам предстоят важные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Работаем над укреплением защиты наших граждан, межгосударственного партнерства с Турцией и реальных дипломатических перспектив», — написал Зеленский.

Особое внимание — Черному морю

По словам украинского президента, одним из важнейших вопросов переговоров станет судоходство в Черном море. Черноморский регион имеет стратегическое значение для Украины, в том числе для морской торговли и экспорта. Турция, контролирующая проливы Босфор и Дарданеллы, играет важную роль в обеспечении безопасности судоходства.

Кроме того, стороны намерены обсудить укрепление двустороннего партнерства и дипломатические возможности для прекращения войны.

Конкретные договоренности по итогам встречи пока не объявлены.

В рамках поездки Зеленский также планирует встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Турция заявила о готовности возобновить переговоры

Визит украинского президента проходит после заявления Анкары о готовности вновь участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию войны.

Ранее на этой неделе Эрдоган обсудил ситуацию с президентом США Дональдом Трампом по телефону. Как сообщила пресс-служба турецкого президента в социальной сети X, Эрдоган подтвердил готовность Турции содействовать возобновлению переговорного процесса между Киевом и Москвой.

«Эрдоган подчеркнул, что Турция готова присоединиться к усилиям, направленным на возобновление дипломатического процесса между Украиной и Россией, а также на прекращение войны в рамках этого процесса», — говорится в сообщении.

Стамбул уже принимал российско-украинские переговоры

Турция ранее неоднократно предоставляла площадку для переговоров между представителями России и Украины, целью которых было достижение перемирия и поиск возможностей для мирного соглашения.

Анкара поддерживает контакты с обеими сторонами, что позволяет ей выступать посредником в дипломатических инициативах.

Пока неизвестно, приведет ли нынешний визит Зеленского к новым договоренностям о переговорном процессе. Однако обсуждение дипломатических перспектив заявлено одной из основных целей встречи с Эрдоганом.