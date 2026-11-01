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Дом из 100 тысяч газет стоит уже более 100 лет: как он ни развалился 0 284

В мире
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тот самый дом

Американский инженер Элис Ф. Стенман более века назад построил необычный дом. Для возведения стен он использовал около 100 тыс. старых газет.

Как пишет издание Gry-online, идея создать бумажный дом пришла в голову Стенману в 1922 году. Изначально он планировал построить летний домик, однако в ходе работы решил использовать для стен необычный материал.

Здание не полностью сделано из бумаги. Его каркас, пол и крыша деревянные, а газеты послужили основой для стен. Для их создания инженер использовал примерно 100 тыс. газет, которые спрессовал в 215 слоев и склеил смесью на основе муки, воды и яблочной кожуры.

Чтобы защитить бумагу от влаги, Стенман покрыл стены водостойким лаком. Покрытие регулярно обновляют, что помогает сохранять здание на протяжении десятилетий.

Необычный дом впечатляет не только внешним видом. Внутри посетители могут увидеть столы, стулья, полки и даже часы, изготовленные из бумаги. Чтобы сохранить общий стиль интерьера, инженер также обклеил газетами деревянное пианино.

Одной из самых заметных деталей помещения остается кирпичный камин, контрастирующий с бумажной отделкой.

Стены дома имеют ещё одну особенность: на них до сих пор можно прочитать газетные заголовки и фрагменты статей, посвящённых событиям начала XX века. В частности, сохранились материалы о президентской кампании Герберта Гувера.

Благодаря этому дом стал своеобразной капсулой времени, позволяющей заглянуть в информационное пространство ушедшей эпохи.

В настоящее время здание находится под опекой потомков его создателя и открыто для посетителей как музей. Необычный проект Стенмана демонстрирует, как нестандартная инженерная идея превратилась в исторический памятник, просуществовавший более века.

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#США #история #дом #архитектура #музеи
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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