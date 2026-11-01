Во Франкфурте-на-Майне демонстранты 31 октября разбили витрины нескольких магазинов, в том числе оружейного, и бросали "коктейли Молотова" в полицейских. А в Кельне протестное шествие отменили из-за нарушений закона.

В крупнейших городах Германии демонстрации молодежи, организованные движением Gen-Z regelt ("Поколение Z решает"), к вечеру субботы, 31 октября, переросли в беспорядки. Во Франкфурте-на-Майне часть протестующих разбивала витрины и устраивала стычки с полицией, в Берлине из-за правонарушений задержали 56 человек, а в Кельне правоохранители запретили шествие.

Всего акции прошли в более чем 30 городах ФРГ, по данным организаторов, в них поучаствовали более 100 тысяч человек. Среди требований протестующих - повышение качества образования, меры против роста стоимости жизни, более активная защита климата, облегчение доступа к психотерапии и помощи в лечении зависимостей. Кроме того, организаторы протестов выступают против введения обязательной воинской службы и сокращения социальных расходов.

Во Франкфурте протестующие ворвались в оружейный магазин

Во Франкфурте-на-Майне начавшиеся мирно демонстрации с участием 8-9 тысяч человек переросли в грабежи и нападения на полицейских, в том числе с помощью "коктейлей Молотова". В частности, группе агрессивно настроенных протестующих удалось проникнуть в оружейный магазин, а также в магазин одежды и кроссовок Snipes. У нападавших на первую торговую точку изъяли две единицы оружия.

По словам министра внутренних дел Гессена Романа Позека (Roman Poseck), за беспорядками стоят "около 100 склонных к насилию левых экстремистов", которые оказались среди демонстрантов. Примерно у такого же числа людей полицейские проверили документы, еще более 30 человек задержаны.

Ближе к ночи правоохранителям удалось остановить беспорядки - для этого применялись водометы, бронированные полицейские машины, вертолет и беспилотники. Им пришлось перекрыть часть центра города. "Те, кто ведет себя так, как злоумышленники в центре Франкфурта, ставят себя вне нашего общества. Мы тщательно проанализируем действия агрессоров, состав групп правонарушителей и ход событий, после чего сделаем соответствующие выводы", - заявил премьер-министр Гессена Борис Райн (Boris Rhein).

В Берлине 27 полицейских ранены, а в Кельне шествие отменили

В Берлине в беспорядки переросла одна из двух крупных акций, собравшая около 3,5 тысячи человек, преимущественно представителей леворадикальных группировок. Часть демонстрантов бросала в сторону полицейских петарды, запускала фейерверки, а также кидала бутылки. Кроме того, участники акции портили имущество и нарушали закон об оружии, отметили правоохранители. В итоге были задержаны 56 человек, 27 сотрудников полиции получили легкие травмы.

В Кельне правоохранители запретили протестующим проводить шествие, допустив только акцию в одном месте. Поводом для этого стали маски на лицах некоторых демонстрантов, а также применение пиротехники - ее в том числе бросали в полицейских. Из-за этого в конце акции полиция применила водометы.

В Гамбурге вечером часть протестующих соорудили баррикады и подожгли их, а также бросали в полицейских бутылки и камни. Подобным образом протесты заканчивались в Штутгарте и Бремене.

Аналогичные демонстрации проходят и в других странах Европы

Акции протеста в Германии 31 октября стали частью волны выступлений молодежи, которая в последние недели охватила и другие европейские страны, в частности Францию, где выступления в разных городах переросли в погромы и столкновения с полицией, и Бельгию.

Сложная ситуация и в Италии, где 30 октября, по данным организаторов, на протесты вышли более одного миллиона человек. Ранее, после сильных погромов в Милане, власти страны распорядились для поддержания порядка ввести в город 500 военнослужащих, перечисляет "Немецкая волна".