В 1961 году, в разгар холодной войны, США реализовали один из самых безумных и необычных проектов в истории: отправили в космос 480 миллионов медных игл. Цель состояла в том, чтобы обеспечить надежность дальней военной связи и защитить ее от противника – Советского Союза.

Однако, как пишет motorpasion.com, проект устарел почти сразу после реализации, а миллионы игл превратились в первый в истории рукотворный космический мусор.

Эксперимент, проведенный Лабораторией Линкольна при Массачусетском технологическом институте (MIT), получил название "Проект "Уэст-Форд"" (Project West Ford). Его целью было создание крупнейшей в истории радиоантенны для обеспечения сохранности дальней связи, особенно на случай нападения. В то время вся международная связь осуществлялась либо через подводные кабели, либо путем отражения сигналов от ионосферы. В качестве материала выбрали миллионы крошечных медных игл.

Согласно теории разработчиков, если бы вокруг Земли появился "постоянный радиоотражатель в виде орбитального кольца из медных проволок", это гарантировало бы бесперебойную дальнюю связь для Соединенных Штатов.

В результате Министерство обороны США приняло решение вывести на орбиту "кольцо" из 480 миллионов медных антенн, чтобы обеспечить непрерывную глобальную радиосвязь – по сути, создать искусственную ионосферу вокруг Земли.

Длина каждой медной проволочки составляла примерно 1,8 см – это половина длины волны сигнала частотой 8 ГГц, передаваемого с Земли. С помощью ракет, запущенных из Калифорнии, их вывели на среднюю околоземную орбиту (на высоту от 3500 до 3800 км) с наклоном 87° и 96°.

В течение двух месяцев иглы распределились по всей орбите. Образовалось облако толщиной 30 км и шириной 15 км, которое вращалось вокруг Земли на высоте 3700 км.

Однако, хотя этот "экран" для связи успешно обеспечивал передачу сигналов между Калифорнией и лабораторией Линкольна – и с технической точки зрения проект был признан успешным, – ряд проблем в конечном итоге привел его к провалу.

Первая трудность возникла, когда иглы начали входить в атмосферу: качество передачи сигнала ухудшилось, поскольку нафталиновый гель, который должен был испариться, не исчез, из-за чего иглы слиплись в комки. Кроме того, система практически сразу устарела после запуска Telstar 1 – первого современного активного спутника связи.

При этом иглы, которые не смогли должным образом распределиться в пространстве, по сей день остаются на околоземной орбите, образуя скопления космического мусора. По состоянию на март 2020 года на орбите остаётся 36 таких скоплений, передает агентство УНИАН.