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Трамп четко сказал, пригласит ли Зеленского на саммит G20 в Майами 1 747

В мире
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский и Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский может получить приглашение от Дональда Трампа на саммит G20 в Майами. Об этом Трамп заявил в комментарии СМИ, подчеркнув, что не видит в этом проблемы.

Так, журналисты спросили, пригласит ли Трамп Зеленского на саммит G20, учитывая, что Владимир Путин получил такое приглашение. На это Трамп ответил четко и утвердительно.

Когда встретятся Трамп и Путин

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Путина принять участие в саммите лидеров стран "Группы двадцати" (G20), который запланирован на 14–15 декабря 2026 года в Майами. В Кремле подтвердили получение приглашения от американской стороны, положительно отреагировали на него и заявили, что примут решение об участии Путина, прорабатывая этот вопрос по дипломатическим каналам.

Отмечалось, что встреча Трампа и Путина может состояться раньше – во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который запланирован на 18–19 ноября в Китае.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, возможность визита кремлевского диктатора на декабрьский саммит G20 в Майами зависит от результатов встречи лидеров Китая, РФ и США на саммите АТЭС в ноябре в Китае, пишет агентство УНИАН.

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#Путин #США #Украина #Зеленский #дипломатия #g20
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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