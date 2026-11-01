Дешевые покупки в зарубежных интернет-магазинах становятся дороже. С 1 ноября в Евросоюзе начинают действовать новые правила: за каждую товарную позицию в посылке из страны, не входящей в ЕС, придется дополнительно платить 2 евро. Причем это не единственный платеж, который может ожидать покупателя.

Как сообщили агентству в Службе государственных доходов (СГД), новый сбор за обработку посылок (Union handling fee) распространяется на товары, заказанные в интернет-магазинах и на торговых платформах за пределами Евросоюза.

Изменения затронут в том числе популярные среди жителей Латвии покупки из Китая, а также заказы из США, Великобритании, Норвегии, Швейцарии и других стран, не входящих в ЕС.

Заказали три товара? Готовьте дополнительные деньги

Главное новшество заключается в том, что 2 евро придется платить не за всю посылку, а за каждую отдельную товарную позицию.

Например, если в посылке стоимостью до 150 евро находятся товары трех разных позиций, за каждую из них предусмотрены два платежа:

3 евро — таможенная пошлина;

2 евро — новый сбор за обработку. Таким образом, за три товарные позиции придется дополнительно заплатить 15 евро. И это еще без учета налога на добавленную стоимость (НДС), который взимается в соответствии с действующими правилами.

Получается, что даже недорогой заказ из зарубежного интернет-магазина может обойтись заметно дороже первоначальной цены.

А если посылка дороже 150 евро?

Для более дорогих покупок предусмотрен несколько иной порядок.

Если общая стоимость товаров превышает 150 евро, вместо фиксированной пошлины применяется стандартная ставка ввозной таможенной пошлины, установленная законодательством ЕС для соответствующего вида товаров.

Однако новый сбор в размере 2 евро за каждую товарную позицию сохраняется. Кроме того, необходимо уплатить НДС.

Придется ли платить при получении посылки?

Не обязательно. Все зависит от того, как организована оплата налогов и сборов в конкретном интернет-магазине.

Если торговая площадка использует специальный режим уплаты НДС при импорте, покупатель сможет оплатить таможенные платежи и новый сбор непосредственно при оформлении заказа.

В таком случае необходимые таможенные формальности выполнит поставщик посылки, а покупателю не придется самостоятельно заниматься растаможиванием.

Если же интернет-магазин не предусматривает такую возможность, необходимые платежи придется внести при таможенном оформлении отправления.

Почему Евросоюз решил сделать покупки дороже?

В СГД объясняют, что новые требования направлены прежде всего на создание более справедливых условий конкуренции.

Европейским торговцам приходится соблюдать многочисленные требования и нести связанные с ними расходы, тогда как товары из третьих стран нередко продаются по значительно более низким ценам.

Кроме того, новый порядок должен помочь сократить риски мошенничества и усилить контроль за товарами, поступающими на европейский рынок.

Для покупателей же главный вывод прост: прежде чем оформлять заказ в зарубежном интернет-магазине, теперь стоит внимательнее подсчитывать его окончательную стоимость. Особенно если в корзине много разных недорогих товаров.