В Копенгагене борьба с глобальным потеплением добралась до тарелок обитателей домов престарелых. Им могут отказать в любимой котлете даже на день рождения, ибо мясо сильно портит климатическую статистику. История вызвала такой скандал, что вмешался парламент, но помочь старикам не смог.

Об этом вопиющем нововведении рассказала 18 октября датская газета Berlingske, изучив результаты исследования питания в копенгагенских домах престарелых, проведённого по заказу городских властей.

Выяснилось, что в некоторых учреждениях пожилым людям отказывают в праздничных блюдах из говядины, объясняя это необходимостью соблюдать требования по сокращению выбросов CO₂.

Дело в том, что муниципалитет Копенгагена уже несколько лет проводит политику климатически безопасного питания. Город поставил задачу сократить углеродный след продуктов на 25%. А поскольку производство говядины сопровождается значительными выбросами парниковых газов, её решили заменять овощами, бобовыми и другими продуктами.

Для домов престарелых даже разработали специальный ориентир: не более 80 граммов говядины, телятины и баранины на человека в неделю. Чтобы вы представили себе наглядно, 80 граммов мяса — это как два спичечных коробка. Чудесный рацион на неделю!

Правда, формально это рекомендация, а не строгий запрет, и учреждения вправе составлять меню по-своему. Но поскольку во главу угла поставлена климатическая повестка, администрации домов престарелых истово выполняют эту рекомендации и даже перевыполняют.

Согласно исследованию консалтинговой компании BDO, говядина появляется в меню домов престарелых в среднем лишь дважды за четыре недели. Сотрудники кухонь признают, что пожилые люди предпочитают привычную датскую еду с мясом, а вовсе не новомодные растительные блюда. Им не нравится, когда мясо подменяют бобовыми или чем-то похожим. Более того, необходимость в рационе стариков животных белков подтверждают врачи.

Но у сторонников жёсткой климатической политики на сей счёт своё мнение. Ещё весной представительница партии «Альтернатива» в городском совете Копенгагена Биргитте Келер Хольст возопила с трибуны, что пожилые люди тоже обязаны участвовать в достижении климатических целей. И добавила, что именно их поколение больше всех загрязняло окружающую среду.

То есть на стариков в Дании возложили ответственность за то, что океан теплеет, лета стали жарче, зимы — экстремальнее, за то, что по планете прокатываются бури и смерчи, цунами и наводнения. И это неудивительно: с образованием у климатических сектантов всегда очень плохо, они не в курсе, что периодическая смена климата — норма для нашей планеты, и что глобальное потепление и глобальное похолодание она проходила в своей истории уже много раз.

Зато у них всё хорошо с лозунгами и запретами. А потому хоть Хольст потом и извинилась за неудачную формулировку (сделать это её заставила буря возмущения), но от самой идеи распространять климатические требования на дома престарелых не отказалась.

А нынче спор — кормить стариков мясом или не кормить — вспыхнул с новой силой.

Копенгагенский руководитель городского ведомства здравоохранения и ухода Йенс-Кристиан Люткен назвал происходящее настоящим безумием. По его мнению, нельзя заставлять пожилых людей отказываться от любимой еды ради экономии нескольких тонн углекислого газа. Особенно если речь идёт о людях с деменцией, для которых удовольствие от еды нередко остаётся единственной доступной радостью.

19 октября в спор вмешалась премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она заявила, что люди, всю жизнь трудившиеся на благо страны, безусловно, должны иметь право есть мясо, если им этого хочется. А борьбу с изменением климата можно продолжать и другими способами.

Но на большинство в профильном комитете Копенгагена это не произвело ни малейшего впечатления. Оно по-прежнему не намерено освобождать дома престарелых от общих климатических требований.

Дело дошло уже до датского парламента. 21 октября депутаты направили профильному министру официальный вопрос: согласен ли он с премьером и что намерен предпринять, чтобы климатические ограничения не мешали пожилым людям получать желаемую еду.

Ответа пока нет. Равно как и котлет для стариков. Климатическое сектантство в столице Дании живёт и побеждает.