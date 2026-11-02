С 1 декабря сотрудницы с инвалидизирующими патологиями, связанными с менопаузой, смогут получать отдельный больничный. Так Испания расширяет защиту трудящихся женщин. В других странах Европы по-прежнему не предусматриваются подобные меры.

С 1 декабря женщины, которые живут и работают в Испании, получат новое трудовое право. Те, кто страдает от тяжелых проблем со здоровьем, связанных с менопаузой, смогут оформить отдельный больничный и получать денежное пособие уже со второго дня, без необходимости иметь минимальный страховой стаж.

Реформа была одобрена правительством 20 октября и стала новым шагом в защите здоровья женщин на рабочем месте. Однако сам факт того, что женщина переживает менопаузу, не будет достаточным основанием для оформления такого больничного. Понадобится, чтобы врач диагностировал патологию, связанную с вторичным менопаузальным расстройством, которая временно не позволяет выполнять трудовую деятельность.

Правительство считает, что эта мера позволит уделить внимание проблемам со здоровьем, которые долгие годы почти не замечали в сфере труда. Министр инклюзивности, социальной защиты и миграции Эльма Саис поддержала реформу на пресс-конференции после заседания Совета министров.

«Более десяти с половиной миллионов женщин состоят в системе социального страхования, и мы даем ответ на ситуации, которые оставались невидимыми», заявила она. Испания уже сделала шаг в этом направлении в 2023 году, когда утвердила больничный по нетрудоспособности из-за менструации, который считают одной из первых таких мер в Европе. Теперь новое регулирование расширяет эту защиту на отдельные патологии, связанные с менопаузой.

Кто сможет оформить новый больничный по менопаузе?

Сильные приливы, проблемы со сном, усталость или трудности с концентрацией внимания могут повлиять на повседневную жизнь некоторых женщин во время менопаузы. В определенных случаях эти проблемы также могут мешать им работать в обычном режиме.

Но не все симптомы будут давать право на больничный. Чтобы его оформить, работнице придется пройти медицинскую оценку, которая установит, страдает ли она инвалидизирующей патологией, связанной с вторичным менопаузальным расстройством. Диагноз должен быть зарегистрирован с использованием соответствующего медицинского кода, а работница должна получать медицинскую помощь в системе государственного здравоохранения.

Сколько будут получать во время больничного?

Главное отличие от обычного больничного по заболеванию в том, когда начинает выплачиваться пособие. Если при больничном по общей болезни пособие обычно начинают платить с четвертого дня, то женщины, которые воспользуются новым видом больничного, будут получать выплаты уже со второго дня.

За первый день зарплату выплатит компания. Со следующего дня работница будет получать пособие из системы социального страхования в размере 60% расчетной базы в течение первых 20 днейи 75% с 21-го дня.

Кроме того, отменяется еще одно обычное условие для больничных по общей болезни, наличие как минимум 180 дней страхового стажа за предыдущие пять лет. Женщины, которые соответствуют медицинским критериям, смогут получать это пособие независимо от того, сколько времени они отчисляли взносы.

Как оформить больничный по менопаузе?

Процедура начнется с визита к врачу. Работница должна обратиться к специалисту из системы государственного здравоохранения и рассказать о проблемах, которые у нее возникают, и о том, как они влияют на ее способность работать.

Если врач установит, что имеется патология, связанная с менопаузальным расстройством вторичного типа и мешающая выполнять трудовые обязанности, он сможет выдать соответствующий листок нетрудоспособности.

Как и в случае других больничных, работнице не нужно передавать бумажный листок нетрудоспособности своей компании, поскольку информация передается в электронном виде через систему социального страхования. Новые условия начнут применяться с 1 декабря 2026 года.

Что происходит в других странах Европы?

В Германии, Италии, Греции, Португалии и Турции нет отдельного вида больничного по менопаузе, согласно данным, собранным Euronews. В Германии и Португалии, например, женщины, чьи симптомы не позволяют им работать, могут обратиться к врачу и оформить обычный больничный по заболеванию. В обеих странах менопауза не имеет отдельного регулирования в трудовом законодательстве.

Равнозначной меры нет и в Греции, Италии или Турции, где не предусмотрено специальное пособие для инвалидизирующих патологий, связанных с этим этапом жизни.

Благодаря этой реформе Испания расширяет трудовую защиту женщин по сравнению с больничным по менструации, который был утвержден в 2023 году. Мера также поднимает вопрос, на который в значительной части Европы до сих пор нет отдельного ответа, как адаптировать системы социальной защиты к проблемам со здоровьем, которые могут возникать во время менопаузы.