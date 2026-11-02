Россия и Украина почти одновременно сообщили о кибератаках на мобильные приложения, предназначенные для предупреждения населения об опасности. В Украине пользователи получали ложные сообщения о радиационной угрозе и уличных боях, а в России злоумышленники распространяли недостоверные уведомления через приложение МЧС. Впоследствии власти обеих стран заявили, что системы оповещения работают в штатном режиме.

В России и Украине произошли кибератаки на мобильные системы экстренного оповещения населения. В результате пользователям поступали ложные сообщения об угрозах, которые могли вызвать панику.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на BBC, о взломе своих приложений с разницей в несколько часов заявили представители экстренных служб обеих стран.

В России взломали приложение МЧС

В понедельник, 2 ноября, Министерство по чрезвычайным ситуациям России сообщило о масштабной кибератаке на свое мобильное приложение.

Оно используется для информирования граждан об атаках беспилотников и других потенциальных угрозах.

«Мобильное приложение МЧС России подверглось масштабной кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось распространить ложную информацию среди населения», — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует «Интерфакс».

Позднее российское министерство заявило, что система оповещения функционирует в штатном режиме и кибератака не повлияла на ее работу.

При этом подробности о содержании ложных уведомлений и количестве пользователей, получивших их, не приводятся.

В Украине рассылали сообщения о радиации и уличных боях

Похожий инцидент произошел вечером в воскресенье, 1 ноября, в Украине. Кибератаке подверглось официальное мобильное приложение «Воздушная тревога», предназначенное для предупреждения жителей об угрозах.

Пользователи начали получать ложные уведомления о радиационной опасности и якобы происходящих уличных боях. Воздушные силы Украины сообщили, что приложение подверглось вражеской атаке, и призвали население не поддаваться панике.

«Никакой радиационной угрозы нет! Сохраняйте спокойствие, следите за нашими сообщениями в нашем канале!» — заявили украинские военные.

После обнаружения проблемы Министерство цифровой трансформации Украины временно отключило приложение.

Впоследствии Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что система оповещения вновь работает в обычном режиме.

Жителей призвали проверять информацию

Украинская служба по чрезвычайным ситуациям подчеркнула, что предупреждения о реальных угрозах продолжают передаваться региональным администрациям и через соответствующие системы уличного оповещения. Жителям рекомендовали ориентироваться на официальные сообщения местных властей и сигналы громкоговорителей.

Кроме того, ведомство предупредило об опасности перехода по неизвестным ссылкам, которые могут распространяться вместе с ложными сообщениями.

«Еще раз призываем жителей ни в коем случае не переходить по внешним ссылкам и не распространять непроверенные данные», — подчеркнули в службе.

Пока неизвестно, связаны ли кибератаки на российскую и украинскую системы оповещения между собой. Ни одна из сторон не представила подтвержденных сведений о предполагаемых организаторах обоих инцидентов.