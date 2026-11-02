Россия и Украина почти одновременно сообщили о кибератаках на мобильные приложения, предназначенные для предупреждения населения об опасности. В Украине пользователи получали ложные сообщения о радиационной угрозе и уличных боях, а в России злоумышленники распространяли недостоверные уведомления через приложение МЧС. Впоследствии власти обеих стран заявили, что системы оповещения работают в штатном режиме.
В России и Украине произошли кибератаки на мобильные системы экстренного оповещения населения. В результате пользователям поступали ложные сообщения об угрозах, которые могли вызвать панику.
Как сообщает агентство LETA со ссылкой на BBC, о взломе своих приложений с разницей в несколько часов заявили представители экстренных служб обеих стран.
В России взломали приложение МЧС
В понедельник, 2 ноября, Министерство по чрезвычайным ситуациям России сообщило о масштабной кибератаке на свое мобильное приложение.
Оно используется для информирования граждан об атаках беспилотников и других потенциальных угрозах.
«Мобильное приложение МЧС России подверглось масштабной кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось распространить ложную информацию среди населения», — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует «Интерфакс».
Позднее российское министерство заявило, что система оповещения функционирует в штатном режиме и кибератака не повлияла на ее работу.
При этом подробности о содержании ложных уведомлений и количестве пользователей, получивших их, не приводятся.
В Украине рассылали сообщения о радиации и уличных боях
Похожий инцидент произошел вечером в воскресенье, 1 ноября, в Украине. Кибератаке подверглось официальное мобильное приложение «Воздушная тревога», предназначенное для предупреждения жителей об угрозах.
Пользователи начали получать ложные уведомления о радиационной опасности и якобы происходящих уличных боях. Воздушные силы Украины сообщили, что приложение подверглось вражеской атаке, и призвали население не поддаваться панике.
«Никакой радиационной угрозы нет! Сохраняйте спокойствие, следите за нашими сообщениями в нашем канале!» — заявили украинские военные.
После обнаружения проблемы Министерство цифровой трансформации Украины временно отключило приложение.
Впоследствии Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что система оповещения вновь работает в обычном режиме.
Жителей призвали проверять информацию
Украинская служба по чрезвычайным ситуациям подчеркнула, что предупреждения о реальных угрозах продолжают передаваться региональным администрациям и через соответствующие системы уличного оповещения. Жителям рекомендовали ориентироваться на официальные сообщения местных властей и сигналы громкоговорителей.
Кроме того, ведомство предупредило об опасности перехода по неизвестным ссылкам, которые могут распространяться вместе с ложными сообщениями.
«Еще раз призываем жителей ни в коем случае не переходить по внешним ссылкам и не распространять непроверенные данные», — подчеркнули в службе.
Пока неизвестно, связаны ли кибератаки на российскую и украинскую системы оповещения между собой. Ни одна из сторон не представила подтвержденных сведений о предполагаемых организаторах обоих инцидентов.
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