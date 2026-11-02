Одна из самых влиятельных политических сил Германии, «Альтернатива для Германии» (AfD), может отказаться от своего многолетнего требования покинуть Евросоюз и еврозону. Вместо этого партия намерена попытаться изменить ЕС изнутри.

За пересмотром политического курса стоят не только идеологические соображения, но и вполне практичный расчёт: ультраправые всё ближе к власти.

Партия «Альтернатива для Германии», которая появилась в 2013 году на волне недовольства финансовой помощью проблемным странам еврозоны, постепенно пересматривает своё отношение к европейской интеграции.

Как сообщает Reuters, внутри AfD набирает силу убеждение, что добиваться преобразования Евросоюза гораздо выгоднее, чем требовать выхода Германии из объединения.

Особенно заметными эти изменения стали после успеха партии на региональных выборах в Саксонии-Анхальт в сентябре. На фоне роста популярности AfD всё серьёзнее рассматривает возможность участия в формировании федерального правительства до конца нынешнего десятилетия.

Однако для этого партии придётся решить непростую задачу: сохранить репутацию противника существующей политической системы и одновременно стать приемлемым партнёром для других политических сил.

Вместо выхода — переделать Евросоюз

В октябре сопредседатель AfD Алиса Вайдель представила в Европарламенте в Страсбурге стратегический документ под названием «Новая сделка для Европы».

Его подготовили совместно с политическими союзниками из объединения «Европа суверенных наций».

Главная идея документа — не разрушать Евросоюз, а радикально изменить принципы его работы.

Предлагается пересмотреть европейские договоры, превратив ЕС в более свободный союз суверенных государств, которые сохраняют значительно больше полномочий.

В частности, отдельные страны должны получить возможность отказываться от участия в общей политике Евросоюза по некоторым направлениям, включая миграцию и оборонные расходы.

Одновременно предлагается ужесточить контроль за соблюдением бюджетной дисциплины.

При этом сохранение единой европейской валюты больше не исключается.

Если же добиться реформирования Евросоюза не удастся, вопрос о дальнейшем европейском курсе Германии предлагается вынести на референдум.

Сама Алиса Вайдель заявила, что AfD выступает за «Европу отечеств», однако не стала прямо отвечать на вопрос, по-прежнему ли она добивается выхода Германии из ЕС или еврозоны.

Ультраправые почувствовали близость власти

Пересмотр европейской политики связан с изменением политического положения AfD.

После успешных выборов партия рассчитывает в перспективе войти в федеральное правительство. Одним из возможных путей считается сотрудничество с консервативным Христианско-демократическим союзом (ХДС) канцлера Фридриха Мерца.

Правда, руководство ХДС пока категорически исключает подобный союз.

Тем не менее внутри AfD понимают, что наиболее радикальные требования могут стать серьёзным препятствием для будущих коалиционных переговоров.

Депутат Бундестага от AfD Себастьян Мюнценмайер считает, что политическая ситуация в Европе создаёт для партии уникальные возможности.

По его словам, со времён окончания Второй мировой войны перспективы реформирования Евросоюза в соответствии с представлениями немецких правых ещё никогда не были столь благоприятными.

Пример Франции, Италии и Австрии

Изменение позиции AfD вписывается в более широкую европейскую тенденцию.

Французское «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен долгие годы выступало за отказ от евро, однако постепенно отказалось от этого требования, стремясь привлечь более широкий круг избирателей.

В Италии партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони после прихода к власти также заметно смягчила антиевропейскую риторику, предпочитая добиваться своих целей внутри ЕС.

Похожий путь прошла Австрийская партия свободы, которая имеет тесные связи с немецкой AfD.

Профессор политологии Кассельского университета Вольфганг Шрёдер считает, что именно австрийский опыт может стать образцом для немецких ультраправых.

По его мнению, отказ AfD от наиболее жёстких антиевропейских требований — скорее вопрос времени.

Почему выход из ЕС может дорого обойтись Германии

Среди молодых представителей AfD всё чаще звучит аргумент, который раньше был не слишком характерен для партии: Германия экономически слишком тесно связана с Евросоюзом, чтобы позволить себе разрыв.

Немецкая промышленность зависит от экспорта, европейского внутреннего рынка и международных производственных цепочек.

Кроме того, усиливающаяся конкуренция со стороны Китая и неопределённость в отношениях с США заставляют европейские страны искать возможности для более тесного сотрудничества.

29-летний руководитель молодёжного крыла AfD Generation Deutschland Жан-Паскаль Хом считает, что отказ от общей валюты мог бы нанести Германии огромный экономический ущерб.

Он также обращает внимание на изменение взглядов молодого поколения европейцев, для которого принадлежность к Европе становится важной частью самоидентификации.

Но внутри партии согласия пока нет

Несмотря на заметное смягчение риторики, говорить об окончательном отказе AfD от прежнего курса преждевременно.

Особенно болезненным остаётся вопрос единой европейской валюты.

Для многих основателей партии именно борьба против евро была главным политическим принципом, поэтому пересмотреть эту позицию оказалось непросто.

В августе Жан-Паскаль Хом попытался провести на съезде молодёжного крыла резолюцию, подтверждающую приверженность европейской идее.

В документе подчёркивалось, что Европа представляет собой нечто большее, чем общий рынок, валютный союз или нынешние институты ЕС.

Однако предложение не получило необходимой поддержки и было отозвано.

Как признал сам Хом, вопрос евро вызвал значительно больше разногласий, чем ожидалось.

Таким образом, немецкие ультраправые оказались перед выбором: продолжать требовать выхода из европейских структур или попытаться использовать растущее политическое влияние для изменения Евросоюза изнутри.

Окончательное решение ещё не принято. Изменение действующей партийной программы должно получить одобрение съезда AfD в 2027 году. Однако уже сейчас становится очевидно, что перспектива прихода к власти заставляет партию пересматривать даже те требования, с которых начиналась её политическая история.