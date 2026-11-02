Дизельное топливо, о поставках которого президент США Дональд Трамп договорился с российским диктатором Владимиром Путиным, на сегодняшний день не востребовано. Об этом заявил Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV.

По его словам, история с дизелем "для друга Дональда" сейчас выглядит очень интересно.

"Этот дизель сейчас в США никто не хочет покупать. Дональд его не купил, он дал разрешение на его поставку. "Рашка" радостно отправила в путь танкер, а тем временем ни одна американская компания пока не решилась купить этот дизель", – рассказал Дикий.

Он отметил, что данная поставка из РФ в объеме, потребляемом американским рынком, представляет собой "абсолютно смехотворное" количество, которое ни на что не повлияет. По его словам, речь идет о половине суточного потребления дизельного топлива на американском рынке. При этом он напомнил, что США являются экспортерами, а не импортерами дизельного топлива.

"То есть рыночная ценность этого дизельного топлива весьма сомнительна, а его политическая токсичность – совершенно несомненна", – сказал Дикий.

По его словам, американские корпорации живут в реальном мире и видят, какова социологическая обстановка и какие результаты ожидаются на выборах в США.

"Поэтому задаются вопросом: "А зачем нам это русское счастье, эти три капли путинского дизеля, от которого, как руки от мазута, не отмоем", – добавил он.

По его словам, танкеры с российским дизелем "болтаются" в океане и никуда не пристают, потому что ни одна компания пока не заключила контракт на покупку этого дизеля.

Российский дизель – последние новости

Как сообщал УНИАН, издание The Washington Sun сообщило, что чиновники администрации Трампа непублично поощряют американские компании принимать российский дизель, несмотря на предупреждения о том, что это может подвергнуть их серьезной юридической угрозе и нанести ущерб их репутации.

Издание сообщило, что как минимум три судна с российским топливом отправились в США в середине октября в ответ на указ президента Дональда Трампа от 16 октября об отмене санкций в отношении российского дизельного топлива.

Ожидается, что они прибудут на следующей неделе после промежуточных выборов. Однако издание отмечает, что до сих пор не ясно, куда именно направляется это топливо.

Как говорится в статье, американские компании не желают брать на себя риски, связанные с закупкой дизельного топлива в России.