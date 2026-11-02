Администрация президента США Дональда Трампа предложила возобновить поставки российского природного газа в Европу через американского посредника. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон рассматривает такую схему как способ убедить Владимира Путина согласиться на энергетическое перемирие с Украиной. Однако европейские чиновники выступают категорически против возвращения российского газа.

Соединенные Штаты предложили России новую схему продажи природного газа европейским странам, которая предполагает участие американского посредника и специальный механизм контроля доходов Москвы. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, передает LETA со ссылкой на «Медузу».

По данным издания, предложение было выдвинуто в сентябре во время визитов в Москву и Киев специальных посланников президента США Дональда Трампа — Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа.

Американская сторона рассчитывает, что возобновление газовой торговли станет стимулом для Кремля согласиться на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре в рамках войны против Украины.

Как должна работать американская схема?

Согласно предложению, российский природный газ вновь поступал бы на европейский рынок, однако его продажа осуществлялась бы при посредничестве американской стороны. Предполагается, что такая схема позволила бы обойти действующие ограничения Европейского союза.

При этом Вашингтон предложил особый механизм обращения с выручкой: доходы от продажи газа должны перечисляться на депозитный счет, находящийся под юрисдикцией третьей страны. По замыслу американских переговорщиков, это не позволило бы российским властям непосредственно использовать полученные средства для финансирования войны.

Однако подробности предлагаемого механизма контроля денег, а также его соответствие действующим санкциям в сообщении не раскрываются.

Что получат Россия, Украина и США?

Как пишет The Wall Street Journal, американские переговорщики видят в этой схеме сразу несколько потенциальных преимуществ.

Для России возвращение на европейский газовый рынок означало бы возобновление экспортных поставок и связанных с ними доходов, хотя доступ к выручке предполагалось ограничить. Украина, в свою очередь, могла бы получать деньги за транзит российского газа через свою территорию. Кроме того, участие американских посредников открыло бы новые коммерческие возможности для инвесторов из США.

По мнению представителей Вашингтона, сочетание этих экономических стимулов могло бы способствовать достижению договоренности об энергетическом перемирии.

Европу пытаются убедить обещанием более дешевого газа

Американские переговорщики также обсуждали предложение с европейскими лидерами.

Одним из главных аргументов стало возможное снижение цен на энергоносители в преддверии зимы. Как отмечает The Wall Street Journal, переговоры проходили в условиях, когда европейские запасы природного газа находились на самом низком за последние годы уровне.

В администрации Трампа, по данным газеты, рассчитывают, что экономические обстоятельства могут заставить европейские страны пересмотреть свою позицию относительно российского газа.

Официальная позиция Брюсселя при этом остается прежней: Евросоюз не намерен возвращаться к закупкам российского природного газа.

Европейские чиновники отвергают предложение

Несмотря на попытки Вашингтона представить инициативу как экономически выгодную, европейские представители в частных беседах резко критикуют ее. Высокопоставленный чиновник одной из скандинавских стран заявил, что возобновление закупок российского газа противоречит принципам, которые отстаивают европейские государства.

Другой представитель крупной европейской страны сравнил предлагаемую сделку с политикой британского премьер-министра Невилла Чемберлена, который в 1938 году согласился на Мюнхенское соглашение с Адольфом Гитлером, предусматривавшее передачу Судетской области Чехословакии Германии.

Таким образом, европейские чиновники рассматривают американскую инициативу не только как экономический вопрос, но и как политическую уступку России.

Пока неизвестно, как на предложение отреагировал Владимир Путин и обсуждается ли оно в настоящее время на официальном уровне.