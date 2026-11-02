Скандальная история с оленем на дороге к знаменитому озеру Морское Око в польских Татрах получила неожиданное продолжение. Оказалось, что туристы регулярно подкармливают животное, гладят его и пытаются с ним играть, не задумываясь о возможных последствиях.

После публикации видео, на котором мужчина хватает оленя за рога и ударяет его, авторам популярной страницы TATRY в Facebook прислали ещё три видеозаписи. Все они были сделаны в течение одной недели и показывают, как отдыхающие пытаются вступить в контакт с тем же животным.

На кадрах туристы подходят к оленю, предлагают ему еду и пытаются погладить. Судя по поведению животного, присутствие людей уже не вызывает у него прежней настороженности.

Однако специалисты предупреждают: именно в этом и заключается главная опасность.

Привык к людям, но не стал ручным

Из-за постоянной подкормки олень постепенно теряет естественный страх перед человеком. Он начинает самостоятельно приближаться к туристам, ожидая очередного угощения.

Но внешнее спокойствие животного обманчиво. Даже привыкший к людям олень остаётся крупным и сильным диким зверем, поведение которого невозможно полностью предсказать.

Попытки погладить его, прикоснуться к голове или схватить за рога могут вызвать неожиданную агрессивную реакцию. Особенно опасно такое поведение в период повышенной активности животных.

Мужчина схватил оленя за рога и ударил

Напомним, 31 октября в социальных сетях распространились видеозаписи, сделанные на популярной туристической дороге к озеру Морское Око.

На одной из них мужчина схватил оленя за рога, после чего ударил животное.

Кадры вызвали возмущение пользователей социальных сетей. Многие потребовали установить личность мужчины и привлечь его к ответственности.

Однако последующие видеозаписи показали, что проблема не ограничивается одним происшествием. Туристы продолжают приближаться к дикому животному и обращаться с ним так, словно оно является частью развлечений на туристическом маршруте.

В национальном парке предупреждают об опасности

Татранский национальный парк неоднократно призывал посетителей не кормить диких животных, не пытаться их гладить и соблюдать безопасную дистанцию.

Подкормка нарушает естественное поведение зверей, заставляя их искать пищу возле людей вместо привычной среды обитания.

В результате животные могут всё чаще выходить к туристическим тропам и дорогам, где возрастает риск опасных встреч.

Специалисты напоминают: даже если олень спокойно стоит рядом с человеком и позволяет приблизиться, это вовсе не означает, что его можно трогать.

История на дороге к Морскому Оку стала ещё одним напоминанием о том, что попытка сделать красивое видео или необычное селфи с диким животным может закончиться опасно — и для туриста, и для самого зверя.