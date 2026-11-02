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Такер Карлсон заявил о возможном ядерном ударе США по Ирану 0 301

В мире
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон допустил, что США могут применить ядерное оружие против Ирана в ближайшие дни. По его утверждению, одной из возможных целей может стать гора Пикакс, где, как считает израильская разведка, Тегеран возобновил работы по обогащению урана.

Карлсон объяснил предполагаемый выбор оружия особенностями подземного объекта. По его словам, тоннели находятся под слоем сплошного гранита толщиной около 91 метра, который, как утверждает журналист, невозможно пробить обычными американскими боеприпасами.

Журналист также заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу добивается возобновления военной операции и регулярно обсуждает этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.

По версии Карлсона, Нетаниягу оказывает давление на представителей американской администрации, включая министра обороны Пита Хегсета и командующего Центральным командованием ВС США Брэда Купера.

При этом заявления журналиста о подготовке ядерного удара и позиции американских чиновников не подтверждены официальными источниками. Достоверных сведений о принятом решении применить ядерное оружие против Ирана нет.

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#Иран #США #Израиль #ядерное оружие #Дональд Трамп
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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