Уполномоченный Рады Лубинец отверг обвинения в том, что РФ использовала режим тишины в Алешках для переброски войск. По его словам, замеченная техника была задействована в разминировании в рамках гуманитарной операции.

Российская военная техника, замеченная в оккупированном городе Алешки(украинское название - Олешки) во время режима прекращения огня использовалась для разминирования под контролем украинской стороны, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. На пресс-конференции по итогам гуманитарной операции он опроверг сообщения о том, что войска РФ воспользовались паузой для переброски в город техники, боеприпасов и смены личного состава.

Российская военная техника, которую видно на опубликованном телеканалом Sky News видео, после разминирования вернулась на свои позиции. "Я не берусь давать оценки. Я говорю о том, что происходило у меня под моим контролем. Трактовать видео можно по-разному", - добавил он.

Лубинец: нарушений режима тишины не было

По словам Лубинца, укрепление позиций во время режима тишины было прямо запрещено достигнутыми договоренностями. "Это не просто обсуждалось, мы это прописывали в документе", - подчеркнул он. Омбудсмен также процитировал текст соглашения с РФ: "Запрещается сосредоточение, перемещение техники". Он также сообщил, что нарушений во время действия режима прекращения огня зафиксировано не было.

Одновременно Лубинец объяснил, почему жителей Алешек эвакуировали через РФ. Маршрут эвакуации напрямую через реку в Херсон никогда не рассматривался из-за недопустимости ослаблять украинскую оборону на линии фронта, проходящей по Днепру.

Помимо украинских военных, к подготовке плана эвакуации также привлекли СБУ и военную разведку. "Этот логистический маршрут разрабатывался с учетом двух основных критериев: первый – безопасность людей, второй – скорость", - пояснил он.

Генштаб ВСУ обвинил РФ в переброске техники и войск

Ранее в тот же день Генштаб ВСУ заявил, что Россия воспользовалась режимом прекращения огня в Алешках для укрепления своих военных позиций. За время гуманитарной паузы российские военные занялись укреплением своих позиций, а также расширили применение антидроновых средств на дорогах и увеличили объемы снабжения, в том числе за счет доставки боеприпасов, указали в ВСУ.

В свою очередь британский телеканал Sky News опубликовал видеозаписи с беспилотников, на которых российские подразделения перемещают в город тяжелую технику и боеприпасы, а также меняют личный состав. "Под прикрытием прекращения огня российские солдаты начали перемещение тяжелой военной техники и боеприпасов. На улицах можно было отчетливо увидеть тяжелые бронемашины. Украинцы говорят, что ничего из этого не имеет отношения к гуманитарной миссии", - заявили журналисты.

Сроки и условия гуманитарной паузы

Перемирие в Алешках и прилегающих к городу районах началось ранним утром 27 октября и завершилось в 22:59 1 ноября. Оно стало результатом договоренностей между сторонами при участии первой леди США Мелании Трамп, которую Москва и Киев называют ключевым посредником в организации прекращения огня.

В рамках гуманитарной операции из города удалось вывезти сотни мирных жителей. Кроме того, туда доставили гуманитарные грузы. Точное число эвакуированных стороны договорились не разглашать, заявил Дмитрий Лубинец.