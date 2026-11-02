Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен регулярно использовать право вето, если после промежуточных выборов 3 ноября Демократическая партия получит контроль над Конгрессом. По его словам, таким способом он рассчитывает заставить политических оппонентов договариваться с Белым домом.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае победы демократов на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс намерен блокировать их законодательные инициативы с помощью президентского вето.

Об этом он заявил в воскресенье, 1 ноября, в подкасте Pod Force One, сообщает агентство LETA со ссылкой на Deutsche Welle.

«Если это произойдет, я стану „Мистером Вето“», — сказал американский президент.

Трамп пояснил, что намерен активно пользоваться своими полномочиями, чтобы вынудить демократов искать компромиссы с его администрацией.

Демократы рассчитывают усилить позиции в Конгрессе

Промежуточные выборы в США назначены на вторник, 3 ноября. Согласно приведенным в сообщении данным опросов, Демократическая партия может значительно увеличить число своих представителей в Палате представителей, а также получить небольшое большинство в Сенате.

Такой результат изменил бы расстановку политических сил в Вашингтоне и осложнил бы продвижение законодательных инициатив администрации Трампа.

При этом президент США обладает правом отклонять принятые Конгрессом законопроекты. Для преодоления президентского вето необходима поддержка двух третей голосов в каждой из палат Конгресса.

Трамп активно поддерживает республиканцев

В преддверии выборов американский президент участвует в агитационной кампании Республиканской партии. Он посещает различные штаты, выступает в поддержку однопартийцев и призывает избирателей голосовать за республиканских кандидатов.

В сентябре Трамп также пообещал выплатить каждому совершеннолетнему американцу по 5000 долларов в случае победы республиканцев.

Предложенную выплату президент назвал «дивидендом Трампа». При этом в исходном сообщении не уточняется, за счет каких средств планируется финансировать эту инициативу и какие условия будут предусмотрены для получения денег.

Суд отклонил иск администрации Трампа по выборам на Аляске

Еще одним эпизодом предвыборной кампании стал судебный спор на Аляске. Администрация Трампа обратилась в суд, добиваясь ограничения сертификации результатов выборов в Сенат в случае поражения действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана.

Причиной разбирательства стало участие в выборах другого кандидата с таким же именем. В администрации президента утверждали, что это может ввести избирателей в заблуждение и повлиять на исход голосования.

Однако 1 ноября федеральная судья Шэрон Глисон отклонила иск, указав, что федеральные власти не обосновали своих полномочий требовать подобного вмешательства в избирательный процесс.

Выборы 3 ноября определят новый состав Конгресса США. Если демократы получат контроль над одной или обеими палатами, администрации Трампа придется выстраивать отношения с законодательной властью в новых политических условиях.

Сам президент уже дал понять, что рассматривает активное использование права вето как один из инструментов переговоров с политическими оппонентами.