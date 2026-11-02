В воскресенье президент США Дональд Трамп завершил масштабную агитационную кампанию перед промежуточными выборами в Конгресс, проведя финальные митинги в Айове и Канзасе — штатах, где республиканцы внезапно столкнулись с острой конкуренцией. Выступая в Дюбьюке (Айова) перед голосованием, которое решит судьбу контроля над Капитолием, Трамп выразил уверенность в успехе и призвал избрать сторонников курса «Америка прежде всего» по всему списку.

Позже его самолёт Air Force One приземлился в Канзасе, где Белый дом пытается спасти позиции сенатора-республиканца Роджера Маршалла, ведущего тяжелейшую борьбу с популярным кандидатом от демократов, пастором Адамом Хэмилтоном.

Нынешние выборы рассматриваются как важнейший референдум по второму сроку Трампа: опросы фиксируют падение его рейтингов на фоне общественного недовольства высокой стоимостью жизни и напряжённой внешней политикой. Если Демократическая партия сумеет вернуть контроль хотя бы над одной из палат Конгресса, она получит возможность блокировать законодательные инициативы администрации Трампа, управлять федеральным бюджетом и инициировать расследования против Белого дома.

Тем временем главным потрясением финальных часов гонки за Сенат стал беспрецедентный раскол в лагере демократов в ключевом штате Мичиган. Действующая конгрессвумен-демократ Хейли Стивенс публично отказалась поддерживать официального выдвиженца от собственной партии, прогрессивного кандидата Абдула Эль-Сайеда, и сенсационно объявила, что отдаст свой голос за его соперника — республиканца Майка Роджерса. Стивенс, уступившая Эль-Сайеду на партийных праймериз в августе, совершила этот демарш после того, как руководство прогрессивной кампании фактически отстранило её от совместных мероприятий из-за глубоких разногласий по вопросам американской помощи Израилю.

Дональд Трамп мгновенно отреагировал на это событие во время своего выступления в Айове, публично похвалив Стивенс за «смелость» и открыто пригласив её перейти в Республиканскую партию. При этом президент обрушился на самого Эль-Сайеда с личными нападками, назвав практикующего мусульманина «джихадистом» и заявив, что в случае его победы в Сенате придётся устанавливать специальные металлоискатели. Сам Абдул Эль-Сайед эти выпады проигнорировал, заявив, что сосредоточен исключительно на проблемах избирателей и борьбе с инфляцией.