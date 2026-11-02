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Венесуэльская армия ударила по лагерю вооруженной группировки у границы с Колумбией: что известно 0 79

В мире
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Венесуэльская армия
ФОТО: пресс-фото

Вооруженные силы Венесуэлы нанесли авиаудар по лагерю колумбийской леворадикальной группировки «Армия национального освобождения» (ELN) на территории штата Апуре. По информации источников AFP, в результате операции погибли не менее 19 боевиков. Нападение произошло на фоне усиления давления США на новое руководство Венесуэлы.

Венесуэльские военные провели операцию против колумбийской вооруженной группировки «Армия национального освобождения» (ELN), действующей в приграничных районах страны. В результате авиаудара по лагерю группировки погибли не менее 19 человек.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, об операции стало известно в воскресенье, 1 ноября, от источников, осведомленных о действиях венесуэльской армии.

Координатор неправительственной организации FundaRedes Франсиско Гарсия рассказал AFP, что авиаудар был нанесен в пятницу по лагерю ELN в штате Апуре, расположенном на границе с Колумбией.

Независимого подтверждения числа погибших в приведенном сообщении нет.

Вооруженные группировки действуют вдоль границы протяженностью 2200 километров

Граница Венесуэлы и Колумбии протянулась примерно на 2200 километров. Значительная часть приграничной территории слабо контролируется государственными структурами, что создает условия для деятельности незаконных вооруженных формирований.

В регионе действуют группировки, связанные с контрабандой наркотиков и нелегальной добычей полезных ископаемых. Среди них — ELN и отдельные формирования, возникшие из остатков Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).

После подписания в 2016 году мирного соглашения между правительством Колумбии и FARC группировка ELN осталась одним из крупнейших действующих леворадикальных вооруженных формирований Латинской Америки.

Колумбия годами обвиняла Каракас в поддержке повстанцев

Отношения Венесуэлы и Колумбии долгое время осложнялись вопросом присутствия колумбийских вооруженных группировок на венесуэльской территории.

Колумбийские власти неоднократно обвиняли правительство Венесуэлы в предоставлении убежища и поддержке боевиков, действующих против колумбийского государства.

Каракас при прежнем руководстве отвергал подобные обвинения.

Может ли операция означать изменение политики Венесуэлы?

По информации AFP, удар по лагерю ELN произошел на фоне изменений политической ситуации в Венесуэле после свержения Николаса Мадуро в январе 2026 года в результате действий США.

Новое руководство страны испытывает давление со стороны Вашингтона, и военная операция против колумбийских повстанцев может указывать на пересмотр прежнего подхода Каракаса к вооруженным группировкам на своей территории.

Однако пока неизвестно, является ли этот удар началом более масштабной кампании против ELN или отдельной военной операцией.

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#Венесуэла #Колумбия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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