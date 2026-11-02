После окончания осенних каникул во Франции вновь начались протесты старшеклассников. Учащиеся блокируют входы в учебные заведения, требуя более серьезных изменений в системе образования. Правительство призывает молодежь вернуться за парты, предупреждая, что длительное отсутствие на занятиях может поставить под угрозу сдачу выпускных экзаменов.

В понедельник, 2 ноября, во Франции завершились осенние школьные каникулы, однако не все старшеклассники вернулись к учебе. В нескольких городах страны возобновились протесты, сопровождающиеся блокированием входов в лицеи.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, школьные акции стали продолжением более широкого протестного движения, которое охватило Францию осенью.

В минувшую субботу на улицы французских городов вышли сотни тысяч человек, выступающих против высокой стоимости жизни. Массовые демонстрации проходят уже третьи выходные подряд, и среди их участников немало школьников.

Почему протестуют французские старшеклассники?

Первые выступления начались еще в сентябре, когда учащиеся старших школ стали организовывать демонстрации против условий обучения и социального неравенства. Впоследствии протестное движение расширилось, а требования участников стали выходить за рамки исключительно образовательных вопросов.

В ответ власти Франции объявили о ряде мер, направленных на улучшение ситуации в школах. В частности, правительство пообещало изменить порядок приема в университеты, увеличить количество учителей и ограничить число учеников в классах.

Однако часть старшеклассников считает предложенные изменения недостаточными и намерена продолжать акции.

В Марселе вход в лицей заблокировали мусорными контейнерами

Одной из протестных акций в понедельник стало блокирование входа в старшую школу в Марселе. Утром перед зданием учебного заведения протестующие нагромоздили несколько мусорных контейнеров, препятствуя проходу внутрь.

«Мы возобновили движение, потому что нам вроде бы дали ответы, но этого явно недостаточно», — рассказала AFP одна из школьниц, сидевшая на мусорном контейнере.

Подобные акции проходят и в других регионах Франции.

Министр образования предупредил о риске провала экзаменов

Министр образования Франции Эдуар Жеффре заявил, что протесты затронули лишь небольшую часть из примерно 3700 старших школ страны. По его словам, заблокированные учебные заведения находятся преимущественно в Парижском регионе, а также на севере и юге Франции.

Выступая в эфире радиостанции France Inter, министр призвал учащихся возобновить занятия. Он предупредил, что длительные пропуски уроков могут серьезно сказаться на подготовке к выпускным экзаменам.

«У меня есть ученики, которым в конце года предстоит сдавать выпускные экзамены, и несколько сотен тысяч из них уже четыре или пять недель не посещают занятия», — отметил Жеффре.

Макрон считает, что требования молодежи услышаны

Президент Франции Эмманюэль Макрон также обратился к участникам школьных протестов. Он призвал старшеклассников вернуться к занятиям в спокойной обстановке, подчеркнув, что власти приняли во внимание их требования. По словам президента, «мнение молодежи было услышано».

Тем не менее возобновление блокад после школьных каникул показывает, что часть учащихся пока не удовлетворена реакцией правительства и не готова прекращать протестное движение.