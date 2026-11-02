В понедельник хакеры повысили температуру в холодильных системах продуктовых магазинов Эстонии, Швеции, Бельгии и Нидерландов.

Утром в понедельник кибератаке подверглась крупная сеть продуктовых магазинов в Эстонии. Злоумышленники получили доступ к компьютеру, используемому для дистанционного управления холодильной системой магазина, и повысили температуру в холодильной витрине до 50 градусов Цельсия. Об этом сообщил руководитель производителя и поставщика холодильного оборудования Kitman Coldtech Ян Мутсо.

В разговоре с эстонским общественным вещателем ERR он отказался назвать торговую сеть, подвергшуюся атаке.

По словам Мутсо, утром в понедельник нападению подвергся один из клиентов компании — крупная розничная торговая сеть.

«Мы пока не знаем всех подробностей, но атакам подверглись и другие компании в Эстонии, не только наши клиенты», — добавил он.

Злоумышленники получили доступ к компьютеру, управляющему холодильной системой Danfoss старого поколения, и повысили температуру до 50 градусов Цельсия.

Мутсо отметил, что способ атаки напоминает инциденты, произошедшие в октябре во Франции и Нидерландах, где хакеры также вмешивались в работу цифровых холодильных систем супермаркетов и изменяли температурные настройки.

«Почерк одинаковый, однако сейчас я не могу дать более подробных комментариев», — заявил руководитель Kitman Coldtech.

Он пояснил, что холодильные системы крупных продуктовых магазинов, как правило, управляются цифровыми устройствами и подключены к сети. В ходе нынешних атак злоумышленники целенаправленно ищут уязвимости в определённом оборудовании.

«Все розничные сети уже начали решать эту проблему и обновили свои контроллеры. Однако есть предприятия, где по-прежнему установлены старые контроллеры, которые не обновлялись. Именно на них сейчас и нацелены хакеры», — рассказал представитель компании.

В Эстонии ущерба удалось избежать благодаря тому, что специалисты отреагировали на происшествие в течение десяти минут. Однако, по словам Мутсо, вмешательство в цифровые системы может непосредственно повлиять на безопасность продуктов питания и привести к значительным убыткам.

Согласно информации на сайте Kitman Coldtech, среди клиентов компании — торговые сети Selver, Rimi, Coop и Lidl.

О проблемах с холодильным и морозильным оборудованием, предположительно вызванных кибератакой, сообщили также шведские торговые сети Ica и Coop.

Как пишет интернет-издание Sweden Herald, в ночь на понедельник неполадки в работе холодильников и морозильников возникли в отдельных магазинах Ica в нескольких городах Швеции, в том числе в Стокгольме и Шёбу в лене Сконе.

В Швеции кибератака была зафиксирована в шести магазинах Coop.

По информации Sweden Herald, аналогичные происшествия произошли также в продуктовых магазинах Бельгии и Люксембурга.

В Бельгии хакеры повысили температуру в морозильных камерах 15 магазинов Carrefour, что подтвердил представитель торговой сети.

Проблемы с морозильным оборудованием возникли также в бельгийских магазинах Colruyt и Intermarché, однако представители этих сетей не подтвердили, что причиной неполадок стала хакерская атака.

Несколько недель назад аналогичная кибератака произошла во Франции, где пострадали несколько сотен продуктовых магазинов. В некоторых случаях температура оборудования была повышена до 80 градусов Цельсия, в результате чего несколько устройств загорелись.