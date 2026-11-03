Испанские власти завершили идентификацию всех 69 человек, погибших при столкновении двух скоростных поездов 28 октября неподалеку от Мадрида. Среди жертв — граждане 11 стран, включая Испанию. Записи переговоров железнодорожных диспетчеров и машинистов указывают на возможные ошибки центра управления движением. Это уже вторая крупная катастрофа на испанских железных дорогах с начала года.

В Испании установлены личности всех 69 человек, погибших в результате столкновения двух скоростных поездов, произошедшего 28 октября недалеко от города Урда, к югу от Мадрида. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили испанские власти, передает агентство LETA со ссылкой на AFP.

Специальная группа, в которую вошли эксперты полиции и судебной медицины, завершила процедуру идентификации погибших.

Последними были опознаны три человека — двое граждан Австралии и один гражданин Японии.

Среди погибших — граждане 11 стран

Большинство жертв катастрофы составляют граждане Испании — 54 человека.

Еще 15 погибших были иностранными гражданами. Согласно официальным данным, среди них четыре гражданина США, по два гражданина Австралии и Японии, а также по одному гражданину Аргентины, Чехии, Франции, Канады, Мексики, Португалии и Туниса.

Таким образом, трагедия затронула семьи сразу в нескольких странах Европы, Америки, Азии и Австралии.

Как произошла катастрофа?

Авария произошла утром 28 октября неподалеку от города Урда, расположенного к югу от испанской столицы. Скоростной поезд государственной железнодорожной компании Renfe столкнулся с задней частью стоявшего поезда частного оператора Iryo.

В результате столкновения погибли 69 человек.

Обстоятельства происшествия вызвали серьезные вопросы к организации движения скоростных поездов и работе железнодорожных диспетчерских служб.

Записи переговоров указывают на ошибки диспетчеров

По имеющимся данным, записи радиопереговоров между машинистами поездов и испанскими железнодорожными диспетчерами свидетельствуют о возможных ошибках, допущенных мадридским центром управления железнодорожным движением. Именно эти ошибки рассматриваются как причина столкновения.

При этом опубликованная информация не содержит подробного описания последовательности действий диспетчеров и машинистов, которые привели к аварии. Поэтому окончательные выводы о причинах катастрофы и ответственности конкретных лиц должны основываться на результатах официального расследования.

Вторая крупная железнодорожная катастрофа за год

Происшествие стало уже второй железнодорожной катастрофой с участием скоростных поездов в Испании в 2026 году. В январе в результате столкновения поездов в автономном сообществе Андалусия погибли 46 человек. Таким образом, две катастрофы унесли жизни в общей сложности 115 человек.

Повторение столь тяжелых происшествий в течение одного года вновь поставило вопрос о безопасности скоростного железнодорожного сообщения в Испании.

Трагедия произошла накануне парламентских выборов

Железнодорожная катастрофа произошла примерно за месяц до досрочных парламентских выборов, назначенных на 29 ноября.

На них премьер-министр Испании, социалист Педро Санчес, намерен добиться продолжения своего пребывания у власти после восьми лет во главе правительства.

На фоне двух крупных железнодорожных катастроф за один год вопросы безопасности транспортной инфраструктуры могут стать одной из тем общественной и политической дискуссии.