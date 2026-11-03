В Польше 9 ноября начнутся масштабные международные военные учения Koalicja, в ходе которых около 2800 военнослужащих отработают возможную переброску европейского контингента на Украину. Речь идёт о сценарии, который может быть реализован в случае заключения мирного соглашения. Среди участников манёвров — военные Литвы и Эстонии.

Подготовку возглавят Великобритания и Франция, которые играют ведущую роль в обсуждении возможного размещения международных сил на украинской территории. Учения продлятся до 22 ноября и пройдут на юго-востоке Польши.

Как сообщает Euronews со ссылкой на AFP и заявления оборонных ведомств, к тренировкам присоединятся военнослужащие ряда европейских государств, в том числе Германии, Швеции, Нидерландов, Литвы и Эстонии. В общей сложности в подготовке задействуют около 2800 человек.

Что будут отрабатывать военные

Главная задача учений — проверить готовность международных подразделений к совместным действиям в условиях возможного развёртывания сил на Украине.

Особое внимание уделят организации снабжения, обеспечению безопасности военнослужащих и защите военных объектов. Одним из ключевых направлений станет противодействие беспилотникам, которые играют значительную роль в современных боевых действиях.

Кроме того, участники отработают вопросы безопасности гражданской авиации и координации действий между подразделениями разных государств.

Предполагается, что полученный опыт может быть использован при подготовке международной миссии, если после прекращения боевых действий будет принято политическое решение о размещении иностранных военнослужащих на Украине.

США непосредственно не участвуют

Примечательно, что Соединённые Штаты не направляют своих военнослужащих для участия в этих манёврах. Основная ответственность за подготовку возможной операции возложена на европейских союзников Украины.

При этом сама идея размещения международного контингента остаётся предметом политических разногласий. Россия неоднократно выступала против присутствия иностранных военных на украинской территории.

Учения в Польше не означают, что решение об отправке войск уже принято. Пока речь идёт исключительно о подготовке к возможному сценарию, который будет зависеть от дальнейшего развития переговоров и условий потенциального мирного соглашения.

Тем не менее масштаб манёвров и участие государств Балтии свидетельствуют о том, что европейские страны уже прорабатывают практические вопросы возможной международной миссии на Украине.