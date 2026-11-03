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Сделка Трампа и Путина под угрозой: в США отказываются принимать российское топливо 1 126

В мире
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл
ФОТО: BB.LV/AI

Губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл предупредила операторов портов, что импорт российского дизельного топлива по-прежнему является незаконным, несмотря на достигнутое в прошлом месяце соглашение между Вашингтоном и Москвой о возобновлении российского экспорта дизельного топлива.

В открытом письме операторам портов и терминалов, опубликованном в понедельник, губернатор указала, что приём российского дизельного топлива станет нарушением федерального законодательства США и может повлечь серьёзные гражданско-правовые и уголовные последствия.

«Любые попытки извлечь прибыль из незаконной торговли российским топливом будут караться суровыми санкциями. Я призываю вас не допускать ни одного танкера, который намеревается использовать ваши объекты для осуществления такой незаконной деятельности», — заявила Шеррилл.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о том, что первые танкеры с российским дизельным топливом приближаются к восточному побережью США.

В письме Шеррилл говорится, что по меньшей мере одно из этих судов, возможно, направляется в Нью-Джерси — один из важнейших центров импорта и распределения нефтепродуктов в США.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп неожиданно для Украины и её европейских союзников объявил, что достиг соглашения с российским президентом Владимиром Путиным, позволяющего России возобновить экспорт дизельного топлива, ранее заблокированный в рамках масштабных международных санкций.

Это соглашение стало частью усилий Белого дома по снижению цен на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в США.

В своём письме, опубликованном в понедельник, Шеррилл подчеркнула, что соглашение Трампа и Путина «прямо противоречит» закону, принятому Конгрессом в 2022 году, который запрещает импорт российского топлива, включая дизельное.

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#импорт #санкции #Дональд Трамп
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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