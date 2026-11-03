Российскую делегацию на предстоящих трёхсторонних переговорах в Абу-Даби возглавит помощник Владимира Путина Владимир Мединский. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передаёт BBC.

Переговоры представителей России, Украины и США запланированы на 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Их проведение подтвердили как в Москве, так и в Вашингтоне.

Ранее специальный посланник США по вопросам Украины Стив Уиткофф сообщил, что американская сторона выступит посредником на встречах между представителями Киева и Москвы. Кроме того, предусмотрены отдельные переговоры между Россией и США.

По словам Уиткоффа, основными темами станут гарантии безопасности для Украины после окончания войны, снижение напряжённости, гуманитарная помощь и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Американский представитель выразил надежду, что предстоящие встречи позволят развить результаты предыдущих контактов в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге и приблизиться к заключению всеобъемлющего и устойчивого мирного соглашения.

Трёхсторонние переговоры при посредничестве США уже проводились ранее, однако в феврале нынешнего года этот процесс был приостановлен.

В октябре Уиткофф встречался с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. За день до этого он провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими представителями.

Теперь дипломатические контакты должны возобновиться в Абу-Даби. При этом состав украинской делегации и конкретные предложения сторон в представленном сообщении не уточняются.