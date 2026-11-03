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Мелания Трамп собирает в Белом доме представителей России и Украины: готовится необычная встреча 1 225

В мире
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мелания Трамп и Белый дом
ФОТО: BB.LV/AI

Первая леди США Мелания Трамп намерена принять в Белом доме представителей России и Украины. О предстоящей встрече во вторник, 3 ноября, сообщила американская администрация. При этом дата переговоров и имена участников пока не раскрываются.

Встреча представителей двух воюющих государств состоится в Вашингтоне, сообщила пресс-служба Белого дома. В официальном заявлении её назвали «особым моментом в истории Америки».

Пока неизвестно, кто именно будет представлять Россию и Украину, а также какие вопросы планируется обсудить. Не уточняется и то, будет ли встреча посвящена исключительно гуманитарным проблемам или затронет более широкий круг вопросов, связанных с прекращением войны.

Мелания Трамп расскажет о перемирии

Кроме того, в четверг, 5 ноября, супруга президента США Дональда Трампа выступит с отдельным заявлением, посвящённым недавнему четырёхдневному перемирию на юге Херсонской области.

О договорённости Мелания Трамп объявила 23 октября. Режим прекращения огня начал действовать 27 октября и позволил мирным жителям покинуть оккупированный Россией город Олешки.

В сообщении Белого дома утверждается, что это перемирие стало самым продолжительным за время нынешней войны.

Таким образом, первая леди США продолжает участвовать в гуманитарных инициативах, связанных с российско-украинским конфликтом.

При этом американская администрация пока не раскрывает, какую именно роль Мелания Трамп будет играть на предстоящей встрече и каких результатов ожидает от контактов представителей Москвы и Киева, однако уже называет её инициативу историческим событием.

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#Украина #Дональд Трамп #переговоры #белый дом #перемирие #Мелания Трамп #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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