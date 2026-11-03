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Ночью на границе Польши и России заметили подозрительных людей: Туск заявил о предотвращённой провокации 2 325

В мире
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польский пограничник
ФОТО: BB.LV/AI

Польские пограничники минувшей ночью зафиксировали подозрительную активность на границе с Калининградской областью России. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что силовикам удалось предотвратить возможную провокацию. При этом власти не исключают попыток вооружённых групп проникнуть на польскую территорию в ближайшие дни.

Как сообщает агентство AP, во вторник, 3 ноября, Дональд Туск рассказал о ночном инциденте на польско-российской границе. По его словам, вскоре после полуночи пограничники заметили подозрительное движение.

«Сразу после полуночи я получил информацию от пограничной службы о том, что на польско-российской границе было замечено подозрительное движение», — сообщил глава правительства.

Туск уточнил, что в приграничной зоне были замечены люди с фонариками. Польские пограничники оперативно отреагировали на ситуацию и не допустили развития инцидента.

Впрочем, премьер признал, что пока невозможно с полной уверенностью утверждать, что произошедшее действительно было попыткой провокации.

Разведка предупредила о возможных диверсиях

Ситуация на границе с Россией обострилась после того, как польские власти получили предупреждения от собственной военной разведки и спецслужб союзных государств.

По имеющейся информации, в первой половине ноября на польской границе могут быть организованы диверсии и другие серьёзные провокации. В частности, не исключаются попытки проникновения на территорию Польши вооружённых групп.

«Уже некоторое время мы получаем информацию от наших служб и служб союзников о том, что на границе с Россией могут произойти диверсии или более серьёзные провокации, а также акты саботажа, организованные враждебными спецслужбами», — заявил Туск.

По словам премьер-министра, в последнее время поступили более конкретные разведывательные сведения о возможных угрозах.

К границе перебросили дополнительные силы

В ответ на предупреждения Польша начала специальную операцию по обеспечению безопасности приграничных районов.

Она проводится в Варминьско-Мазурском и Подляском воеводствах на северо-востоке страны.

К операции привлечены полиция, армия, пограничная служба, спецслужбы и антитеррористические подразделения.

Для координации действий в Главном управлении полиции Польши создан специальный штаб. Кроме того, в приграничные районы направлены дополнительные полицейские силы из нескольких регионов страны.

Во вторник Туск подтвердил, что операция продолжается в обоих воеводствах под координацией полиции.

Усиление мер безопасности связано с опасениями польских властей, что в ближайшие недели на границе могут произойти более серьёзные инциденты.

При этом Варшава пока не представила доказательств того, что замеченные ночью люди действовали по заданию российских спецслужб. Их личности и намерения остаются неизвестными.

Польские власти продолжают следить за ситуацией, а дополнительные силы безопасности остаются в приграничных районах.

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#Польша #граница #разведка #безопасность #спецслужбы #провокация #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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