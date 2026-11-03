Соединенные Штаты в понедельник, 2 ноября, нанесли удар по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, Вашингтон уже несколько недель проводит ограниченные атаки на иранские объекты, не объявляя о них публично. При этом президент США Дональд Трамп заявляет о возможности заключения соглашения с Тегераном.

Американские военные в понедельник нанесли удар по острову Кешм, расположенному в стратегически важном Ормузском проливе у побережья Ирана. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP и публикацию американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, которое ссылается на неназванных американских чиновников, атака стала очередной в серии ограниченных ударов, наносимых Соединенными Штатами по Ирану в последние недели.

При этом Вашингтон публично не сообщал о проведении этих операций.

На острове прогремели пять взрывов

Иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило, что в понедельник на острове Кешм с небольшими интервалами прогремели пять взрывов. Некоторые местные жители рассказали, что видели в небе два самолета.

Информация о конкретных целях ударов, возможных разрушениях и пострадавших в опубликованных сообщениях не приводится.

Журналисты обратились за комментариями в Пентагон, однако там перенаправили вопросы Центральному командованию Вооруженных сил США (CENTCOM). К вечеру понедельника командование не ответило на запрос AFP.

Таким образом, официального публичного подтверждения обстоятельств атаки со стороны американских военных на тот момент не поступило.

Зачем США наносят ограниченные удары?

По сведениям The Wall Street Journal, американские военные на протяжении нескольких недель проводили против Ирана операции небольшого масштаба. Некоторые чиновники США охарактеризовали их как меры преимущественно оборонительного характера.

Как утверждают собеседники газеты, цель этих действий — ограничить возможности Ирана атаковать торговые суда, проходящие через Ормузский пролив.

При этом американская сторона якобы сознательно избегала публичных заявлений об ударах, чтобы не создавать впечатления подготовки к возобновлению крупномасштабных боевых действий.

Почему остров Кешм имеет стратегическое значение?

Кешм — крупнейший остров в Ормузском проливе. Он расположен у южного побережья Ирана, неподалеку от одного из важнейших морских маршрутов мировой торговли энергоносителями.

Через Ормузский пролив проходят нефтяные танкеры и суда, перевозящие сжиженный природный газ из стран Персидского залива. Поэтому военная активность в этом районе непосредственно влияет на безопасность международного судоходства и ожидания участников энергетического рынка.

Даже ограниченные удары вблизи пролива способны усилить опасения относительно возможных перебоев в поставках нефти и газа.

Трамп говорит о прогрессе в переговорах с Ираном

Сообщения о новых американских ударах появились на фоне дипломатических контактов между Вашингтоном и Тегераном.

Вооруженный конфликт между США и Ираном начался в конце февраля, однако в последние дни появились сигналы о возможном возобновлении переговоров. В понедельник, накануне промежуточных выборов в США, президент Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном «может быть достигнуто».

Ранее иранская сторона также сообщила об интенсивных контактах с Вашингтоном и предложила вновь открыть Ормузский пролив при выполнении определенных условий.

Таким образом, сообщения о продолжающихся американских ударах поступают одновременно с заявлениями о возможном дипломатическом урегулировании конфликта.

Нефть подешевела более чем на 7%

Несмотря на сообщения о военной активности в Ормузском проливе, в понедельник мировые цены на нефть резко снизились.

Инвесторы отреагировали на признаки возможного прогресса в переговорах между США и Ираном. Американская нефть WTI подешевела на 7,4%, до 96,46 доллара за баррель, а североморская Brent потеряла 7,6% стоимости, опустившись до 104,77 доллара.

Снижение цен свидетельствует о том, что на торгах в понедельник надежды на возможное прекращение конфликта перевесили опасения относительно дальнейшей эскалации.

Однако ситуация остается неопределенной: с одной стороны, стороны обсуждают возможность соглашения, с другой — продолжают поступать сообщения о военных ударах.