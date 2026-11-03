В Калининградской области завершается строительство огромной радиолокационной станции, которая, по оценкам военных экспертов, позволит России отслеживать самолёты, ракетные пуски и другие объекты на расстоянии до 3000 километров. В зоне потенциального действия новой системы окажется значительная часть Европы, включая страны НАТО и всю территорию Украины.

Как сообщает Deutsche Welle, масштабный военный объект возводится неподалёку от города Гвардейска в Калининградской области. Его строительство практически завершено, хотя российские власти официально не подтверждали назначение комплекса.

На спутниковых снимках, опубликованных финско-польской аэрокосмической компанией ICEYE, видны три огромные антенные конструкции, расходящиеся в разные стороны. Длина каждой превышает 500 метров. С высоты сооружение напоминает гигантскую трёхлучевую звезду посреди леса.

Предполагается, что речь идёт о загоризонтной радиолокационной станции, способной обнаруживать объекты далеко за пределами видимого горизонта.

Радар сможет «заглядывать» на тысячи километров

По словам литовского военного эксперта, полковника запаса Вайдотаса Малиниониса, дальность действия новой станции может достигать примерно 3000 километров.

В отличие от обычных радаров, возможности которых ограничены кривизной Земли, загоризонтные системы используют отражение радиоволн от ионосферы. Это позволяет обнаруживать цели на огромных расстояниях.

По оценке экспертов, комплекс сможет отслеживать передвижения военной авиации, обнаруживать ракетные пуски и обеспечивать российское командование информацией о происходящем далеко за пределами Калининградской области.

Сообщается также о возможностях радиоэлектронной разведки и перехвата сигналов связи. Однако точные технические характеристики станции и её реальные возможности пока не подтверждены.

Малинионис отмечает, что подобная система предназначена прежде всего для дальнего наблюдения и раннего предупреждения об угрозах. Вместе с тем полученная информация может использоваться и при планировании военных операций.

Если Россия сможет заранее отслеживать перемещения сил НАТО, это даст её командованию дополнительное время для принятия решений в случае военного конфликта.

Чем это грозит Латвии и другим странам Балтии?

Особую обеспокоенность строительство вызывает из-за расположения Калининградской области. Российский эксклав находится между Польшей и Литвой — двумя государствами НАТО — и занимает стратегически важное положение на Балтийском море.

Латвийский геополитический аналитик Эвия Дятковича считает, что появление новой радиолокационной станции может изменить ситуацию в сфере безопасности на восточном фланге альянса.

По её оценке, использование подобных технологий позволит России сократить существующие пробелы в обнаружении низколетящих объектов, включая беспилотники.

Это особенно важно на фоне стремительного развития беспилотной авиации, которая становится всё более значимым элементом современных вооружённых сил.

В результате странам Балтии и другим членам НАТО, вероятно, придётся учитывать новые возможности российской разведки при планировании обороны.

При этом сама по себе дальность действия радара ещё не означает, что он сможет непрерывно отслеживать абсолютно все объекты на территории Европы. Реальные возможности зависят от технических характеристик станции, условий распространения радиоволн и других факторов.

В Калининградской области обнаружили ещё один крупный объект

Строительство гигантского радара — не единственный признак усиления российского военного присутствия в регионе.

По данным немецких СМИ, компания ICEYE выявила ещё один крупный антенный комплекс в районе Черняховска, примерно в 50 километрах от Гвардейска.

Кроме того, в Калининградской области насчитывается более 20 объектов, связанных с радиоэлектронной разведкой и радиоэлектронной борьбой.

Спутниковые снимки также свидетельствуют о строительстве новых укрытий для боевых самолётов на военном аэродроме Чкаловск. В районе Балтийска зафиксированы позиции зенитных ракетных комплексов С-400.

Военные аналитики рассматривают эти объекты как элементы более масштабного укрепления российского военного потенциала в регионе.

Калининградская область давно имеет особое стратегическое значение для Москвы. Здесь размещены военно-морские силы, авиация, системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.

Эксперты также допускают возможность размещения в регионе ядерных боеприпасов, однако независимого подтверждения их количества и местонахождения нет.

НАТО готовит ответ

На фоне развития российских средств наблюдения европейские государства также наращивают собственные разведывательные возможности.

В частности, немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с ICEYE разрабатывает спутниковую систему радиолокационного наблюдения.

Такие спутники смогут получать высокоточные изображения военных объектов и перемещений техники независимо от времени суток и облачности.

Предполагается, что полученные данные будут использоваться для укрепления восточного фланга НАТО, в том числе в интересах немецкой военной бригады, размещённой в Литве.

Запуск первых спутников запланирован на начало 2027 года.

По мнению Дятковичи, усиление российского военного потенциала должно побудить европейские государства ускорить модернизацию собственных вооружённых сил и систем наблюдения.

Однако у гигантского радара есть и очевидный недостаток.

Как обращает внимание литовский эксперт Вайдотас Малинионис, из-за огромных размеров и стационарного расположения комплекс представляет собой сравнительно уязвимую цель в случае военного конфликта.

Таким образом, новая станция может значительно расширить возможности России по наблюдению за Европой, но одновременно станет ещё одним стратегически важным объектом в противостоянии Москвы и НАТО.

Пока остаётся неизвестным, когда именно радар будет введён в эксплуатацию и насколько его реальные возможности будут соответствовать заявленным экспертами характеристикам.