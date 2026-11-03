С 1 ноября в Литве вступили в силу новые правила подачи заявлений на временный вид на жительство. Часть иностранцев, прибывших по шенгенским или иностранным национальным визам, больше не сможет оформлять ВНЖ на основании работы или учебы в бакалавриате непосредственно в Литве. Для них предусмотрена подача документов через зарубежные центры VFS Global. При этом для высококвалифицированных специалистов и тех, кто продлевает действующий ВНЖ, сохраняются исключения.

В Литве с 1 ноября изменился порядок подачи заявлений на получение временного вида на жительство (ВНЖ) для иностранных граждан, планирующих работать или учиться в стране.

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на Департамент миграции Литвы, новые ограничения затрагивают прежде всего иностранцев, которые въехали в страну по шенгенской визе, выданной Литвой или другим государством Шенгенской зоны, либо по национальной визе другой страны.

Теперь такие иностранцы, если у них нет другого предусмотренного законом основания, не смогут подавать заявления на получение рабочего или студенческого ВНЖ непосредственно на территории Литвы.

Кто по-прежнему сможет подать документы в Литве?

Согласно поправкам к Закону о правовом положении иностранцев, возможность подачи заявления внутри страны сохраняется для нескольких категорий заявителей.

Иностранцев с действующим видом на жительство Литвы.

Обладателей национальной визы Литвы.

Лиц, имеющих вид на жительство другой страны Евросоюза или Шенгенской зоны.

Иностранцев, имеющих право на безвизовое пребывание в Литве.

Для остальных заявителей, намеревающихся получить временный ВНЖ на основании трудоустройства или обучения по программе бакалавриата, предусмотрен другой порядок.

Им придется обращаться в зарубежные центры компании VFS Global, предоставляющей услуги по приему документов.

Таким образом, наличие шенгенской визы само по себе больше не дает права подавать заявление на указанные категории ВНЖ непосредственно в Литве.

Для высококвалифицированных работников предусмотрено исключение

Новые ограничения не распространяются на высококвалифицированных специалистов, которые планируют работать в Литве. Как пояснил Департамент миграции, заявления этой категории иностранцев по-прежнему будут приниматься в обычном порядке.

Главное условие — заявитель должен находиться на территории Литвы на законных основаниях.

Следовательно, изменения в первую очередь затрагивают обычное трудоустройство и поступление на программы бакалавриата, а не все категории иностранных работников и студентов.

Что изменится для тех, кто уже имеет ВНЖ?

Порядок продления временного вида на жительство остается прежним. Иностранец, у которого уже есть действующий ВНЖ на основании работы, сможет подать заявление на его продление в Литве.

При этом документы разрешается подавать, когда до окончания срока действия имеющегося разрешения остается не более шести месяцев.

Таким образом, новые правила прежде всего касаются первоначального оформления ВНЖ определенными категориями иностранцев, а не продления уже выданных разрешений.

Где смогут подавать документы граждане Беларуси?

Департамент миграции отдельно уточнил порядок для граждан Беларуси. Они смогут обращаться за получением временного вида на жительство на основании работы через отделения VFS Global в Армении и Грузии.

Именно эти зарубежные центры предусмотрены для приема соответствующих заявлений от белорусских граждан.

Что важно учитывать иностранцам?

Новые правила означают, что перед поездкой в Литву с целью трудоустройства или обучения необходимо заранее выяснить, позволяет ли имеющийся миграционный статус подать заявление на ВНЖ внутри страны.

Особенно это касается иностранцев, которые рассчитывали приехать по шенгенской визе, а затем оформить временный вид на жительство непосредственно в Литве.

Если заявитель не относится к категориям, для которых предусмотрены исключения, ему потребуется воспользоваться услугами зарубежного центра VFS Global.