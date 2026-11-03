Пока Евросоюз обсуждает новые санкции против России, его консульства всё активнее выдают россиянам разрешения на въезд.
Причём статистика оказалась неожиданной: в 2025 году граждане РФ получили больше шенгенских виз, чем в 2021-м, а отказывают им почти вдвое реже, чем иностранным заявителям в среднем. Особенно гостеприимными оказались Италия, Франция и Испания.
Несмотря на продолжающуюся войну в Украине и многочисленные ограничения, получить шенгенскую визу россиянам становится статистически проще — по крайней мере, если судить по доле одобренных заявлений.
Согласно статистике шенгенских виз, в 2025 году страны Шенгенской зоны выдали гражданам России 630 605 краткосрочных виз. Это на 14,1% больше, чем годом ранее.
Причём рост наблюдается уже второй год подряд.
Всего россияне подали 679 425 заявлений. Доля отказов составила 6,38%.
Для сравнения: средний показатель отказов по всей Шенгенской зоне достигает 14,6%. Таким образом, российским заявителям отказывают более чем вдвое реже, чем иностранцам в среднем.
Впрочем, это не означает, что ограничения исчезли: на статистику влияет и то, в какие страны россияне теперь преимущественно обращаются за визами.
Италия и Франция оказались впереди всех
Особенно заметно различаются подходы отдельных европейских государств.
В 2025 году больше всего виз россиянам выдала Италия — 163 908, или около 26% от общего количества.
Совсем немного отстала Франция, оформившая 156 814 разрешений на въезд — 24,9%.
Третье место заняла Испания с 124 073 визами, четвёртое — Греция, выдавшая 59 054 визы.
Таким образом, почти 80% всех шенгенских виз, полученных россиянами, пришлись всего на четыре страны.
Фактически именно южные и западные государства Европы стали основными направлениями для российских путешественников, тогда как соседние с Россией страны придерживаются значительно более жёсткой политики.
А что происходит в Латвии и других странах Балтии?
Совершенно иная картина складывается в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве.
До пандемии Финляндия была одним из главных направлений для российских туристов. В 2019 году её консульства получили 786 425 заявлений на шенгенские визы.
В 2025 году их оказалось всего 4148.
Аналогичное резкое сокращение наблюдается в странах Балтии, включая Латвию.
В общей сложности количество визовых заявлений, поданных россиянами в Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву, по сравнению с 2019 годом сократилось на 99,1%.
Это отражает не только изменение туристических маршрутов, но и действующие национальные ограничения на въезд граждан России.
Получение шенгенской визы в другой стране само по себе не гарантирует россиянину возможность въезда через Латвию, Эстонию или Литву.
Больше, чем в 2021 году, но до прежних рекордов далеко
Ещё один примечательный факт: количество выданных россиянам шенгенских виз уже превысило показатель 2021 года — последнего полного года перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину.
Однако здесь есть важная оговорка.
В 2021 году международные поездки ещё серьёзно ограничивались пандемией коронавируса. Поэтому сравнение с этим периодом не вполне отражает масштабы восстановления туризма.
Если взять 2019 год, когда пандемийных ограничений ещё не было, разница окажется огромной.
Тогда россияне получили около 4,055 миллиона шенгенских виз — более чем в шесть раз больше, чем в 2025 году.
Следовательно, говорить о полном возвращении российского туристического потока в Европу пока преждевременно.
Санкции санкциями, а визы продолжают выдавать
Несмотря на многочисленные ограничения, Евросоюз так и не ввёл общего запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России.
Вместо этого европейские власти постепенно ужесточали условия их получения.
Было приостановлено действие соглашения об упрощённом визовом режиме, выросли консульские сборы, а проверки заявителей стали строже.
Кроме того, в ноябре 2025 года Еврокомиссия ввела дополнительные ограничения на выдачу россиянам многократных виз.
При этом отдельные государства продолжают оформлять значительное количество краткосрочных разрешений на въезд.
Получается довольно противоречивая картина: пока одни страны практически закрыли двери для российских туристов, другие ежегодно выдают им десятки и сотни тысяч виз.
И если нынешняя тенденция сохранится, разрыв между визовой политикой стран Балтии и крупнейших туристических государств Западной и Южной Европы может стать ещё заметнее.
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