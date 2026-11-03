Представители Украины и России планируют встретиться 10 и 11 ноября в Абу-Даби на переговорах при посредничестве США. Основными темами станут послевоенные гарантии безопасности, снижение напряженности и гуманитарные вопросы. Перед этим американская сторона проведет консультации с европейскими союзниками в Брюсселе.

Новый раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве Соединенных Штатов запланирован на 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом в понедельник сообщил специальный посланник США по вопросам Украины Стив Уиткофф, передает агентство LETA со ссылкой на DPA.

По словам американского представителя, предстоящие переговоры будут посвящены нескольким ключевым вопросам, связанным с возможным прекращением войны и обеспечением безопасности в регионе.

Что будут обсуждать в Абу-Даби?

Уиткофф обозначил четыре основные темы предстоящей встречи:

Меры безопасности после окончания войны.

Снижение военной и политической напряженности.

Оказание гуманитарной помощи.

Дальнейшие шаги на пути к мирному урегулированию.

При этом подробности возможных предложений и состав делегаций пока не раскрываются.

Сообщение о переговорах не означает, что стороны уже достигли договоренностей по условиям прекращения войны.

Перед встречей с Россией США проведут консультации в Брюсселе

В конце текущей недели американские переговорщики также планируют встретиться в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Европейского союза и НАТО. Как сообщил Уиткофф, обсуждения будут сосредоточены на трех направлениях: гарантиях безопасности для Украины, формировании послевоенной архитектуры безопасности Европы и экономических возможностях для восстановления Украины.

Таким образом, встрече в Абу-Даби будут предшествовать консультации США с европейскими партнерами, интересы которых непосредственно затрагивает возможное мирное соглашение.

Путин ранее выразил готовность возобновить переговоры

В октябре президент России Владимир Путин после встречи со Стивом Уиткоффом заявил о готовности возобновить трехсторонний переговорный процесс. Американский посланник встретился с Путиным в Санкт-Петербурге на следующий день после консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими должностными лицами.

Зеленский ранее выразил надежду, что Европейский союз также будет участвовать в переговорах.

Однако из сообщения Уиткоффа пока не следует, что представители ЕС непосредственно присоединятся к встрече Украины и России в Абу-Даби.

Зеленский призывает усилить давление на Москву

На фоне подготовки нового раунда переговоров президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вновь призвал международных партнеров усилить давление на Россию. По его словам, давление необходимо продолжать до тех пор, пока у Москвы «не останется другого выбора, кроме как закончить эту войну».

Таким образом, предстоящие переговоры состоятся на фоне сохраняющихся разногласий между сторонами относительно условий возможного мирного урегулирования.

Пока неизвестно, смогут ли встречи 10–11 ноября привести к конкретным договоренностям о прекращении боевых действий.