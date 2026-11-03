Во вторник, 3 ноября, в США проходят промежуточные выборы, которые определят расстановку политических сил в Конгрессе на следующие два года. Американцам предстоит избрать всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Кроме того, в 36 штатах и трех территориях проходят выборы губернаторов. Результаты голосования повлияют на возможности президента Дональда Трампа проводить свою политику во второй половине президентского срока.

В Соединенных Штатах во вторник, 3 ноября, проходят промежуточные выборы, на которых американцы определят новый состав Палаты представителей и частично обновят Сенат.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на CNN, одновременно состоятся выборы губернаторов в 36 штатах и трех территориях, а также многочисленные региональные и местные голосования.

Главная политическая интрига выборов — сохранит ли Республиканская партия контроль над обеими палатами Конгресса или Демократической партии удастся изменить расстановку сил.

Промежуточные выборы проводятся в середине четырехлетнего президентского срока. Их результаты могут существенно повлиять на возможности Белого дома проводить законодательные инициативы.

Палата представителей: переизбираются все 435 депутатов

На выборах полностью обновится состав Палаты представителей — нижней палаты Конгресса США. Все 435 ее членов избираются на двухлетний срок, поэтому голосование за состав Палаты представителей проводится каждые два года.

Число депутатов от каждого штата зависит от численности его населения.

Согласно данным пресс-службы Палаты представителей, перед выборами распределение мест выглядит следующим образом:

Политическая принадлежность Число мест Республиканцы 218 Демократы 214 Независимый депутат 1 Вакантные места 2

Для большинства при полном составе Палаты представителей необходимо 218 мест.

Палата представителей участвует в принятии федеральных законов, рассмотрении бюджета и контроле за деятельностью исполнительной власти. Кроме того, именно она обладает полномочиями инициировать процедуру импичмента федеральных должностных лиц.

Сенат: борьба за 35 мест

Одновременно американцы выберут 35 из 100 членов Сената — верхней палаты Конгресса. Каждый штат независимо от численности населения представлен двумя сенаторами.

Срок полномочий сенатора составляет шесть лет, однако выборы организованы таким образом, что примерно треть состава верхней палаты обновляется каждые два года.

Перед нынешним голосованием распределение мест в Сенате следующее:

Политическая принадлежность Число мест Республиканцы 53 Демократы 45 Независимые сенаторы 2

Сенат обладает рядом исключительных полномочий. В частности, он утверждает многие назначения президента, включая федеральных судей и высокопоставленных чиновников, а также дает согласие на ратификацию международных договоров.

Кроме того, Сенат рассматривает дела об импичменте после предъявления обвинений Палатой представителей.

Почему выборы важны для Трампа?

Результаты промежуточных выборов определят, насколько легко президент Дональд Трамп сможет проводить свои законодательные инициативы в оставшиеся два года президентского срока.

Если республиканцы сохранят большинство в обеих палатах, у администрации будет больше возможностей согласовывать свои предложения с Конгрессом.

Если же демократы получат контроль хотя бы над одной палатой, принятие некоторых законопроектов может осложниться.

При этом Конгресс обладает важными инструментами контроля над исполнительной властью, включая парламентские расследования, бюджетные полномочия и процедуры импичмента.

Даже при разделенном контроле над Конгрессом президент сохраняет собственные конституционные полномочия, в том числе право вето на принятые законопроекты.

В 36 штатах выбирают губернаторов

Помимо федеральных выборов, во вторник проходят выборы губернаторов в 36 штатах и трех территориях США. Губернаторы возглавляют исполнительную власть на уровне штатов и играют важную роль в реализации региональной политики.

По данным Национальной ассоциации губернаторов США (NGA), в их полномочия, в зависимости от законодательства конкретного штата, могут входить исполнение законов, назначение должностных лиц, утверждение бюджета и руководство действиями властей при чрезвычайных ситуациях.

Губернаторы также представляют интересы своих штатов во взаимодействии с федеральным правительством.

В большинстве штатов срок полномочий губернатора составляет четыре года. Исключениями являются Нью-Гэмпшир и Вермонт, где губернаторы избираются на два года.

Когда станут известны результаты?

Голосование проходит в нескольких часовых поясах, поэтому избирательные участки в разных штатах закрываются в разное время.

Первые результаты начнут поступать после завершения голосования в отдельных штатах во вторник вечером по американскому времени, когда в Латвии уже наступит ночь на среду, 4 ноября.

При небольшой разнице между кандидатами окончательное определение победителей в некоторых округах может занять больше времени, особенно если потребуется подсчет почтовых бюллетеней или дополнительные проверки.

Итоги выборов определят состав Конгресса, с которым администрации Трампа предстоит работать в течение следующих двух лет.