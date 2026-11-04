Бывший президент Литвы Валдас Адамкус отметил столетний юбилей. Выступая на торжественном вечере в Вильнюсе, он вспомнил испытания своей жизни, борьбу за свободу страны и покойную супругу Алму, которую назвал величайшим подарком судьбы. Особое обращение экс-президент адресовал молодому поколению литовцев.

Бывший президент Литвы Валдас Адамкус 3 ноября отметил свое 100-летие. На торжественном мероприятии в Литовском национальном театре оперы и балета в Вильнюсе он подвел итоги прожитого века и призвал молодежь взять на себя ответственность за будущее страны.

Как сообщает агентство BNS, в своей речи Адамкус говорил о свободе, демократии, людях, повлиявших на его судьбу, и любви, сопровождавшей его на протяжении десятилетий.

«Было много всего. Успехов и сомнений, ударов судьбы и прекрасных побед. Я делал все, что мог. И сегодня открыто смотрю людям в глаза», — сказал бывший глава государства.

«Кто, если не вы, будет строить родину будущего?»

Особое место в выступлении Адамкуса заняло обращение к молодому поколению. Экс-президент подчеркнул, что будущее Литвы зависит от готовности молодых людей защищать демократические ценности и участвовать в жизни государства.

«Особенно обращаюсь к молодежи, которую уже спрашивал и повторяю снова: кто, если не вы? Кто, если не вы, будет строить родину будущего, кто, если не вы, будет управлять ею на основе свободы и демократии?» — заявил он.

По словам Адамкуса, именно свобода стала главной ценностью, определившей его жизненный путь.

Как две оккупации повлияли на его жизнь

Вспоминая молодость, Адамкус отметил, что наибольшее влияние на его мировоззрение оказали события середины XX века. Он пережил период советской и нацистской оккупаций Литвы, которые заставили его особенно остро осознать ценность независимости.

«Будучи молодым, я понял, какой ценностью является свобода, и это стало основой моей жизни. Насколько мог, я старался защищать свободу — свою, своего народа, своего государства», — сказал бывший президент.

При этом Адамкус подчеркнул, что восстановление и укрепление литовской государственности стало результатом усилий множества людей.

«В этой борьбе я бы ничего не добился без вас, без народа Литвы», — заявил он.

Экс-президент также вспомнил людей, которые помогали ему сохранять верность своим убеждениям. Среди них он назвал Казиса Гринюса, Габриэлюса Жямкальниса, Витаутаса Каволиса и Стасиса Лозорайтиса.

«Люди, с которыми мне приходилось и приходится общаться, были и остаются моей силой и моей опорой», — отметил Адамкус.

«Любовь побеждает все»: воспоминания о супруге

Одним из самых личных моментов юбилейного выступления стали слова о покойной супруге Алме Адамкене, ушедшей из жизни в 2023 году. Адамкус назвал ее величайшим подарком, который преподнесли ему судьба и жизнь.

«Я не могу не упомянуть Алму — человека, который был для меня величайшим даром бога и судьбы, с которым мы прошли долгий путь, где не было недостатка ни в трудностях, ни в испытаниях. Но не зря еще древние римляне говорили, что любовь побеждает все», — сказал экс-президент.

Валдас и Алма Адамкусы прожили вместе более семи десятилетий.

«Спасибо, что позволили быть одним из вас»

Завершая выступление, бывший глава государства поблагодарил жителей Литвы за совместную работу по созданию и укреплению независимого государства.

«Спасибо всем, кто отвечает на этот вопрос своим повседневным трудом. Спасибо всем, с кем мы шли и идем по одному пути — пути Литвы. Спасибо вам, дорогие и любимые жители Литвы, за то, что позволили и позволяете быть одним из вас!» — сказал Адамкус.

От эмиграции в США до президентского дворца

Валдас Адамкус родился 3 ноября 1926 года в Каунасе. Во время Второй мировой войны он покинул Литву и уехал на Запад, а позднее поселился в Соединенных Штатах. В США Адамкус построил профессиональную карьеру в сфере охраны окружающей среды.

После восстановления независимости Литвы он вернулся к активному участию в общественной и политической жизни страны. Впоследствии Адамкус дважды избирался президентом Литвы, занимая этот пост в 1998–2003 и 2004–2009 годах.

Его столетний юбилей стал поводом не только вспомнить пройденный им жизненный путь, но и вновь обратиться к вопросам свободы, демократии и ответственности перед будущими поколениями.