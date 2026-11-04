В ночь на среду, 4 ноября, в Адыгее после удара беспилотников загорелся склад российского маркетплейса Ozon. Компания сообщила об эвакуации сотрудников. Ранее Ozon оценил ущерб от атак на свои объекты в десятки миллиардов рублей.

В ночь на среду, 4 ноября, в российской Адыгее в результате атаки беспилотников пострадал склад торговой площадки Ozon. На территории объекта возник пожар.

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на BBC и заявление компании.

Инцидент произошел в районе Адыгейска на Северном Кавказе. По информации Ozon, после атаки сотрудники склада были эвакуированы, а к ликвидации последствий приступили экстренные службы.

Сведения о пострадавших и масштабах повреждений в первоначальном сообщении не приводятся.

Склады маркетплейсов уже становились целями атак

Как отмечает BBC, с июля Украина начала наносить удары беспилотниками по инфраструктуре российских торговых площадок. В частности, атакам подвергались склады компании Wildberries.

Ранее российские удары также наносились по логистической инфраструктуре Украины, в том числе по складам компании «Нова пошта».

Ozon сообщил об ущербе на сотни миллионов евро

В конце октября Ozon заявил, что в результате ударов по объектам компании был причинен ущерб в размере 30,1 миллиарда рублей, или приблизительно 335 миллионов евро.

Эта сумма относится к ранее зафиксированным последствиям атак и не включает оценку ущерба от происшествия в ночь на 4 ноября.

Размер повреждений склада в Адыгее пока не уточняется.