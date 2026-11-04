Президент США Дональд Трамп признал, что война с Ираном могла повлиять на поражение Республиканской партии на промежуточных выборах, по итогам которых демократы, согласно прогнозам телеканалов, получили контроль над обеими палатами Конгресса. При этом американский лидер уверен, что его личное участие в выборах обеспечило бы республиканцам убедительную победу. Трамп пообещал признать результаты голосования и сотрудничать с демократами, но уже дал понять, что готов блокировать их законодательные инициативы.

Президент США Дональд Трамп признал, что война с Ираном стала одним из факторов, повлиявших на результаты промежуточных выборов в Конгресс, на которых Республиканская партия потерпела поражение. Об этом он заявил в телефонном интервью телеканалу Fox News, сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

«Думаю, отчасти это было связано с Ираном, но в то же время люди понимали, насколько важно то, что я сделал в отношении Ирана», — сказал американский президент.

При этом Трамп не стал брать на себя ответственность за неудачу своей партии и дал понять, что результаты могли бы быть совершенно другими, если бы он сам участвовал в голосовании.

«Если бы я был в бюллетене, мы бы победили»

Во время предвыборной кампании 80-летний президент неоднократно призывал сторонников Республиканской партии голосовать так, словно он сам является кандидатом.

Однако после появления первых прогнозов о победе демократов Трамп заявил, что его отсутствие в избирательных бюллетенях стало важным фактором поражения.

«Меня не было в избирательном бюллетене, а если бы я там был, мы победили бы с разгромным перевесом! Благодарю за внимание к этому вопросу», — написал президент в своей социальной сети Truth Social.

Таким образом, Трамп фактически дистанцировался от результатов республиканцев, несмотря на активное участие в их предвыборной кампании.

Трамп пообещал признать результаты выборов

В отличие от ситуации после президентских выборов 2020 года, когда Трамп оспаривал свое поражение, на этот раз он заявил о готовности принять итоги голосования. В интервью газете New York Times президент подчеркнул, что не намерен ставить под сомнение результаты выборов.

«Я полностью готов принять эти результаты», — сказал Трамп.

Он также выразил готовность сотрудничать с демократами, которые, согласно прогнозам, получат большинство в обеих палатах Конгресса.

«Мы будем сотрудничать с демократами и, знаете, с нетерпением ждем совместной работы с ними. Скорее всего, мы что-нибудь придумаем», — заявил американский лидер.

Президент неожиданно похвалил демократов

В разговоре с Fox News Трамп также признал, что его политические соперники провели успешную избирательную кампанию.

«Я думаю, демократы хорошо поработали. Я действительно так считаю. Думаю, они хорошо поработали. Они упорно боролись», — заявил президент.

По его словам, на результаты голосования повлияли общественные настроения, которые сложились к моменту выборов. При этом Трамп добавил, что не считает себя виновным в поражении республиканцев.

Одно слово на красной кепке: «ВЕТО»

Несмотря на заявления о готовности сотрудничать с демократами, Трамп уже намекнул, каким образом намерен противостоять их законодательным инициативам. Президент опубликовал изображение своей знаменитой красной бейсболки MAGA, на которой вместо привычного лозунга было написано одно слово — «ВЕТО».

Таким образом, американский лидер напомнил о своем конституционном праве блокировать законопроекты, принятые Конгрессом.

Для преодоления президентского вето обеим палатам Конгресса необходимо повторно одобрить законопроект большинством в две трети голосов. Поэтому даже при контроле демократов над обеими палатами Трамп сохранит существенные возможности влиять на законодательный процесс.

Демократы возвращают контроль над Конгрессом

Согласно прогнозам американских телеканалов, Демократическая партия одержала победу на промежуточных выборах 3 ноября и возвращает контроль над обеими палатами Конгресса США. Демократы получили большинство в Палате представителей, а также отобрали у республиканцев не менее шести мест в Сенате.

Среди штатов, где республиканцы, по предварительным прогнозам, потеряли сенаторские мандаты, — традиционно консервативные Южная Каролина, Канзас и Техас.

Если эти прогнозы подтвердятся, оставшиеся два года президентского срока Трампа пройдут в условиях противостояния с Конгрессом, контролируемым демократами. Это может осложнить принятие законов, утверждение бюджета и назначение высокопоставленных должностных лиц.

При этом окончательные результаты выборов будут установлены после завершения подсчета голосов.