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Фон дер Ляйен подсчитала сколько потеряла Европа из-за закрытия Ормузского пролива 2 1149

В мире
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ормузский пролив
ФОТО: Unsplash

Закрытие Ормузского пролива обошлось Европе в дополнительные 127 млрд евро. При этом страны ЕС не получили ни одной дополнительной единицы энергии: расходы выросли исключительно из-за подорожания ископаемого топлива. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она выступила 3 ноября на мероприятии в Брюсселе. По словам главы Еврокомиссии, перебои с поставками через Ормузский пролив привели к резкому увеличению затрат на импорт нефти и газа, сообщает rapporteur.com

«С момента закрытия Ормузского пролива импорт ископаемого топлива обошёлся Европе в дополнительные 127 млрд евро, не принеся ни одной дополнительной молекулы энергии. 127 млрд евро только из-за закрытия этого Ормузского пролива. Следовательно, импортируя нефть и газ, мы также рискуем импортировать связанные с ними потрясения и кризисы», – подчеркнула она.

Фон дер Ляйен связала произошедшее с более широкой проблемой энергетической безопасности Европы. Зависимость от импорта нефти и газа делает европейские страны уязвимыми перед внешними кризисами и резкими скачками цен.

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#Европа #Еврокомиссия #Урсула Фон Дер Ляйен
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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